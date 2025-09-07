Ελαιόλαδο: Σταθεροποίηση μετά την καταιγίδα – Οι τιμές σήμερα και τι φέρνει ο χειμώνας

Η «φούσκα» των τελευταίων δύο ετών φαίνεται να ξεφουσκώνει. Οι τιμές του ελαιολάδου στην παραγωγή έχουν κάνει θεαματική βουτιά, επιστρέφοντας σε επίπεδα που δεν θυμίζουν σε τίποτα την ακραία ακρίβεια του 2023.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το εξαιρετικό παρθένο κινείται γύρω στα 3,6 ευρώ το κιλό στην Ελλάδα και την Ιβηρική, όταν πέρυσι την ίδια περίοδο ξεπερνούσε τα 8 ευρώ/κιλό. Πρόκειται για μια πτώση πάνω από 55% μέσα σε έναν χρόνο. Στην Ιταλία, πάντως, η εικόνα είναι διαφορετική, με τις τιμές να διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, κοντά στα 9,5 ευρώ/κιλό.

Στα σούπερ μάρκετ, η αποκλιμάκωση έχει ήδη φανεί:

Σε συσκευασίες του 1 λίτρου, το εξαιρετικό παρθένο κυμαίνεται από 7,5 έως 9 ευρώ/λίτρο,

Ενώ σε πολυσυσκευασίες 3–5 λίτρων η τιμή πέφτει ακόμη και κάτω από τα 7,5 ευρώ/λίτρο.

Πριν από έναν χρόνο, οι αντίστοιχες τιμές έφταναν ακόμη και τα 12–13 ευρώ/λίτρο, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να περιορίζουν δραστικά την κατανάλωση.

Η μεγάλη πτώση οφείλεται στην αύξηση παραγωγής κατά περίπου 36% στην Ευρώπη για το 2024/25, με την Ισπανία να «γεμίζει» την αγορά και να φέρνει επάρκεια αποθεμάτων. Έτσι, η πίεση στις τιμές ήταν αναπόφευκτη.

Τι αναμένεται τον χειμώνα

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αγορά θα κινηθεί στα σημερινά επίπεδα:

Παραγωγός: 3,4–4,2 €/κιλό για το εξαιρετικό παρθένο.

Ράφι: 6,5–9 €/λίτρο, ανάλογα με την κατηγορία και τη συσκευασία.

Οι κίνδυνοι, όμως, παραμένουν. Ένα κύμα ξηρασίας, μια έντονη προσβολή δάκου ή μια χαμηλότερη από την αναμενόμενη παγκόσμια παραγωγή θα μπορούσαν να αλλάξουν ξανά το σκηνικό. Αν επιβεβαιωθεί μάλιστα η πρόβλεψη για μείωση περίπου 10% στην παγκόσμια παραγωγή 2025/26, τότε το δεύτερο μισό της σεζόν ίσως κρύβει νέες ανατιμήσεις.

Συμπέρασμα

Η αγορά δείχνει να «ανασαίνει» μετά την εκρηκτική διετία. Οι καταναλωτές βλέπουν ξανά πιο προσιτές τιμές, οι παραγωγοί όμως γνωρίζουν ότι η ισορροπία είναι εύθραυστη. Ο χειμώνας αναμένεται πιο «ήρεμος», αλλά όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα στον καιρό και στην επόμενη σοδειά.