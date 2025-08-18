Ελαιόλαδο: Κατρακύλα στις τιμές – Έως και 50% φθηνότερο σε σχέση με πέρσι

Η τιμή παραγωγού έχει κατρακυλήσει κάτω από τα 4 ευρώ το κιλό, με το εύρος να κινείται μεταξύ 3,5-4,5 ευρώ, όταν πέρυσι έφτανε τα 7,5-8 ευρώ. Οι καλλιεργητές δηλώνουν αδυναμία να καλύψουν τα έξοδά τους και αρκετοί προτιμούν να αποθηκεύουν το προϊόν, ελπίζοντας σε καλύτερες μέρες.

Λιανική: Πτώση έως 46% μέσα σε έναν χρόνο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, η κατάρρευση συνεχίζεται και στη λιανική. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., η τιμή του ελαιολάδου τον Ιούλιο μειώθηκε κατά 27,1% σε σχέση με πέρυσι.

Γνωστό brand από τα 12€/λίτρο πέρυσι πωλείται σήμερα 9€/λίτρο, ενώ σε προσφορά κατρακυλά στα 6,5€/λίτρο (-46%).

Εξαιρετικό παρθένο (κορωνέικης ποικιλίας) από τα 13,5€/λίτρο έχει πέσει στα 11,5€, ενώ με προσφορά μόλις στα 8,10€/λίτρο.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αγγίζουν τα 7,9€/λίτρο, από 12€ το καλοκαίρι του 2024.

Η μεγάλη εικόνα

Η «βουτιά» στις τιμές ελαιολάδου αποδίδεται στην υπερδιπλάσια παραγωγή του 2024 (250.000 τόνοι έναντι 130.000 τόνων το 2023), αλλά και στις ισχυρές προωθητικές ενέργειες των βιομηχανιών που επιχειρούν να αναθερμάνουν την κατανάλωση, η οποία έχει πέσει κάτω από τα 10 λίτρα ετησίως (από 12 λίτρα την περίοδο 2022-2023).

Τι έρχεται από Οκτώβριο

Οι προβλέψεις για τη νέα ελαιοκομική περίοδο μόνο αισιοδοξία δεν φέρνουν. Η παραγωγή ενδέχεται να εκτοξευθεί στους 280.000 τόνους, πιέζοντας περαιτέρω τις τιμές.

Παρά τις ελάχιστες βροχοπτώσεις, οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την καλλιέργεια. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για έντονη ανθοφορία και περιμένουν νέα «καλή» χρονιά, χωρίς όμως σαφή εικόνα για τον όγκο.

Tο πρόβλημα διογκώνεται από την Ισπανία, όπου η παραγωγή μπορεί να ξεπεράσει το 1,5 εκατ. τόνους, οδηγώντας σε νέο γύρο πιέσεων.

Οι αριθμοί μιλούν

Τιμή παραγωγού (€/κιλό)

Ιούλιος 2024: 7,5-8

Οκτώβριος 2024: 8

Νοέμβριος 2024: 6-6,5

Ιανουάριος 2025: 5-5,5

Μάιος 2025: 4-4,5

Ιούνιος 2025: 3,8-4,5

Αύγουστος 2025: 3,5-4,5





Λιανική τιμή απλού ελαιολάδου (€/λίτρο)

2024: 12

2025: 9

Προσφορά: 6,5

Λιανική τιμή εξαιρετικού παρθένου (€/λίτρο)