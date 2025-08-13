«Φωτιά» στο καλάθι: Ποια τρόφιμα ανέβηκαν τον Ιούλιο – Εκτοξεύεται και πάλι η τιμή του ελαιολάδου

Μετά από μια μικρή «ανάσα» σταθερότητας, οι τιμές των τροφίμων ξαναπαίρνουν την ανηφόρα, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό που τον Ιούλιο εκτοξεύτηκε στο 3,1%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών.

Δίπλα στις ήδη «φουσκωμένες» τιμές ενέργειας, μεταφορών, στέγασης και ένδυσης-υπόδησης, τα τρόφιμα και μάλιστα βασικά είδη, καταγράφουν πλέον διψήφιες αυξήσεις. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα φρούτα είναι 19,3% ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι, τα φρέσκα ψάρια +7%, τα κρέατα +6,2%, ενώ ο καφές έγινε… πολυτέλεια με +16,8%.

Αν και ο δείκτης «Διατροφή και Αλκοολούχα Ποτά» ανέβηκε 2,8% –λιγότερο από τον γενικό πληθωρισμό– αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη περσινή «φούσκα» του ελαιόλαδου . Ωστόσο, μόνο σε έναν μήνα (Ιούλιος 2025) το ελαιόλαδο σημείωσε νέα αύξηση 9,5%! Ανοδικά κινήθηκαν επίσης το μοσχάρι (+1,1%), τα πουλερικά (+2,6%), τα νωπά ψάρια (+1%), τα λαχανικά (+1,1%), τα γλυκά και παγωτά (+1%), τα λοιπά τρόφιμα (+3%) και ο καφές (+5,3%).

Το ελαιόλαδο ξαναπαίρνει την ανηφόρα

Μετά τη θεαματική άνοδο των προηγούμενων ετών, που κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 2024, η τιμή του ελαιολάδου είχε παρουσιάσει μια σχετική αποκλιμάκωση, προσφέροντας μια μικρή «ανάσα» στους καταναλωτές. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν νέα εκρηκτική τάση: μόνο τον Ιούλιο 2025 η τιμή ανέβηκε κατά 9,5% σε σχέση με τον Ιούνιο, σηματοδοτώντας επιστροφή στην τροχιά ανατιμήσεων. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στη μειωμένη παραγωγή λόγω καιρικών συνθηκών, στις υψηλές τιμές στις διεθνείς αγορές και στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση, που διατηρεί το «υγρό χρυσάφι» σταθερά στο επίκεντρο της ακρίβειας.

Καμπανάκι και από το εξωτερικό

Τα στοιχεία του FAO δείχνουν ότι οι διεθνείς τιμές αγροτικών προϊόντων χτύπησαν 130,1 μονάδες τον Ιούλιο ,υψηλό από τον Φεβρουάριο 2023. Αν και παραμένουν 18,8% χαμηλότερες από το ιστορικό ρεκόρ του Μαρτίου 2022 (μετά την εισβολή στην Ουκρανία), η τάση είναι ανοδική.



Η ζήτηση για κρέας, ειδικά από ασιατικές αγορές όπως Κίνα και Ν. Κορέα, σε συνδυασμό με περιορισμούς προσφοράς λόγω ασθενειών (π.χ. αφρικανική πανώλη χοίρων), ανεβάζει περαιτέρω τις τιμές. Παράλληλα, η αύξηση στα φυτικά έλαια υπεραντιστάθμισε τις μειώσεις σε δημητριακά, γαλακτοκομικά και ζάχαρη, στήνοντας ένα σκηνικό πιέσεων που προμηνύει… δύσκολη συνέχεια στο καλάθι της νοικοκυράς.