Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές: «Παραπλάνηση πολιτών» - «Δικαιώνει την κριτική μας»

Στο θέμα των διακοπών των Ελλήνων επανέρχεται, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, όπως και στη διαφωνία του με το ΠΑΣΟΚ, έχοντας στο επίκεντρο σχετική έρευνα της Eurostat. Όπως γράφει, «την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε μια στατιστική και πολιτική λαθροχειρία επικαλούμενο δείκτη αντίληψης (perception index) της Eurostat που συγκρίνει την κατά δήλωση αδυναμία των ευρωπαίων πολιτών να κάνουν μια εβδομάδα διακοπών το χρόνο.



Σε προηγούμενο σημείωμα παρουσιάσαμε την ειδικότερη διαχρονική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, για τους Έλληνες που πραγματοποιούν ταξίδια για λόγους αναψυχής, η οποία διέφυγε της προσοχής του ΠΑΣΟΚ και τεκμηριώνει την αύξηση κατά >800.000 πολιτών από το 2015 και κατά >400.000 πολιτών από το 2019 που μπορούν να κάνουν, πλέον, ταξίδια για προσωπικούς λόγους.



Αν πάμε όμως να δούμε και την έρευνα της Eurostat, που αποσπασματικά μόνο αξιοποίησε το ΠΑΣΟΚ, θα καταλήξουμε στα εξής 4 βασικά συμπεράσματα:



* Το 46% των Ελλήνων που δήλωσαν ότι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας (έναντι του 54% που δηλώνουν ότι μπορούν) είναι η 2η καλύτερη καταγεγραμμένη αναφορά για την Ελλάδα στη συγκεκριμένη έρευνα που πραγματοποιείται από το 2003 έως σήμερα.



* Η πρώτη καλύτερη αναφορά στα 22 χρόνια που διενεργείται αυτή η έρευνα καταγράφεται για το 2023 στο 43,1%, δηλαδή επίσης επί των ημερών διακυβέρνησης της ΝΔ.



* Οι σχετικοί δείκτες πριν την ανάληψη καθηκόντων της σημερινής κυβέρνησης για τα έτη 2019 και 2015 ήταν 49,2% και 53,7% αντίστοιχα.



* Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι δείκτες αυτοί ήταν χειρότεροι από τους σημερινούς ακόμη και πριν την κρίση χρέους της χώρας μας, τις εποχές δηλαδή από το 2003 έως το 2010 που τα ατομικά εισοδήματα σημείωναν τις υψηλότερες τιμές τους.



Τελικό συμπέρασμα: μπορούμε να πανηγυρίζουμε όταν κάτι λιγότερο από τους μισούς Έλληνες δηλώνουν ότι δεν μπορούν ακόμη να κάνουν διακοπές; Σε καμία περίπτωση. Εργαζόμαστε συστηματικά ώστε το ποσοστό αυτό κάθε χρόνο να είναι μικρότερο σε στέρεες βάσεις μιας υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας και όχι με δανεικά".



Και, στο πολιτικό δια ταύτα, "μπορούμε και επιβάλλεται, όμως, να καταγράφουμε με ειλικρίνεια και ρεαλισμό την σταδιακή πρόοδο που σημειώνεται διαχρονικά στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και να μην παραποιούμε τα στατιστικά δεδομένα για λόγους μικροπολιτικής εκμετάλλευσης και εν τέλει παραπλάνησης των πολιτών.



Ο τρόπος που το ΠΑΣΟΚ μεταχειρίστηκε τα δεδομένα της Eurostat δεν αποτελεί υπεύθυνη αντιπολίτευση», επισημαίνει κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας που παραθέτει, τέλος, και το link με τη σχετική έρευνα της Eurostat.



«Απέλπιδα προσπάθεια να μπερδέψει τους πολίτες»

Λίγη ώρα αργότερα, ήρθε η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. «Ο υπουργός Επικρατείας, κ. Σκέρτσος, στην απέλπιδα προσπάθειά του να μπερδέψει τους πολίτες και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, παραθέτοντας νούμερα πέτυχε ακριβώς το αντίθετο», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωση του με αφορμή την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας.



«Ομολόγησε ότι η φετινή χρόνια είναι χειρότερη για το εισόδημα των Ελλήνων από την περυσινή», σχολιάζει, «ακριβώς ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ: Ότι με την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη μειώνεται το πραγματικό εισόδημα λόγω της ακρίβειας, του κόστους ενέργειας, της φορο-επιδρομής και των καθηλωμένων μισθών. Ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα».



Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει επιπλέον ότι ο κ. Σκέρτσος «μάλιστα για να υπερασπιστεί την πολιτική της κυβέρνησης, συνέκρινε το 2025 με την περίοδο των μνημονίων για να μας πει ‘είμαστε καλύτερα από τα μνημόνια'» και τονίζει ότι «επιβεβαίωσε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη για την Ελλάδα και τους πολίτες της». «Παρότι, επί των ημερών τους διαχειρίστηκαν τα περισσότερα χρήματα από όλες τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, ανταγωνίζονται σε αρνητικούς δείκτες, επί ίσοις όροις τις πιο δύσκολες δημοσιονομικά περιόδους της χώρας», σημειώνει στο ίδιο πλαίσιο ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και αναφέρει καταληκτικά: «Τον ευχαριστούμε που με κάθε του ανάρτηση δικαιώνει την κριτική μας, που επιχειρηματολογεί και αυτός για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής».