Σε limit up το ελαιόλαδο - Η μέτρια σοδειά φέρνει «πονοκέφαλο» στους καταναλωτές

Προβληματισμό στους καταναλωτές, αλλά και στις επιχειρήσεις προκαλούν τα πιο πρόσφατα στατιστικά δεδομένα στην αγορά του ελαιολάδου. Τα τέλη Αυγούστου συμπίπτουν με τη λήξη της υψηλής τουριστικής περιόδου, ειδικά στις χώρες της Μεσογείου που η κατανάλωση είναι αυξημένη. Την ίδια ώρα τα αποθέματα αρχίζουν και μειώνονται -ενόψει και της νέας σοδειάς- πιέζοντας προς τα πάνω τις τιμές.

Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα της Oleista, του εξειδικευμένου ιστότοπου για αγοραπωλησίες ελαιολάδου, η τιμές του «πράσινου χρυσού» στη χώρα μας έχουν πάρει την ανιούσα. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου καταγράφηκαν αγοραπωλησίες στα 4,80 ευρώ ανά κιλό (τιμή χονδρικής).

Στις 26 Αυγούστου, η ιστοσελίδα Oleista έδωσε ως μέση χονδρική τιμή για το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο τα 4,10 ευρώ ανά κιλό, 3,13 ευρώ για το παρθένο και 2,13 ευρώ για το λαμπάντε (βιομηχανικό πεντάρι).

Έρχεται και άλλη άνοδος των τιμών

Η αγορά ελαιολάδου βρίσκεται σε πορεία ανόδου, τόσο λόγω της μείωσης των αποθεμάτων, όσο και λόγω των εκτιμήσεων για μειωμένη νέα σοδειά.

Η παρατεταμένη ανομβρία, αλλά και οι σαρωτικές φωτιές στην Ισπανία οδηγούν σε μείωση της παραγωγής. Η χώρα της Ιβηρικής με μέση ετήσια παραγωγή από 1,4 έως 1,75 εκατομμύρια τόνους είναι δείκτης τιμών για το ελαιόλαδο παράγοντας σχεδόν τη μισή ποσότητα παγκοσμίως.

Προβλήματα με την ανομβρία και τις υψηλές θερμοκρασίες αντιμετωπίζουν όμως και οι ελληνικοί ελαιώνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία η αρχική εκτίμηση του Ιουνίου για αυξημένη νέα σοδειά φέτος θα αναθεωρηθούν προς τα κάτω τον Οκτώβριο. Η προς τα κάτω αναθεώρηση της ελλαδικής παραγωγής αυτομάτως θα πιέσει προς τα πάνω και τις τιμές του ελαιολάδου, βάζοντας έναν ακόμα πονοκέφαλο για τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα.