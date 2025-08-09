Το φαινομενικά «αθώο» σημείο στην κουζίνα που χαλάει το ελαιόλαδο χωρίς να το καταλάβετε

Το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και ξεχωρίζει για την υψηλή του διατροφική αξία. Ωστόσο, ο τρόπος και ο χώρος αποθήκευσής του παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ποιότητας και της γεύσης του.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί καταναλωτές είναι να φυλάνε το ελαιόλαδο κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Ο χώρος αυτός, αν και πρακτικός, δεν είναι κατάλληλος για την αποθήκευση του πολύτιμου αυτού προϊόντος, για τους εξής λόγους:

Υγρασία και θερμότητα: Ο χώρος κάτω από τον νεροχύτη είναι συχνά υγρός, λόγω σωληνώσεων ή πιθανών διαρροών, και μπορεί να παρουσιάζει αυξομειώσεις στη θερμοκρασία. Αυτές οι συνθήκες επιταχύνουν την οξείδωση του ελαιολάδου και μειώνουν τη διάρκεια ζωής του.

Απώλεια ποιοτικών χαρακτηριστικών: Η έκθεση σε φως, θερμότητα και υγρασία καταστρέφει τα πολύτιμα συστατικά του ελαιολάδου, όπως οι πολυφαινόλες και η βιταμίνη Ε.

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος αποθήκευσης

Για να διατηρήσει το ελαιόλαδο την ποιότητα και τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά:

Φυλάξτε το σε δροσερό και σκοτεινό μέρος , μακριά από φούρνο ή άλλες πηγές θερμότητας.

Χρησιμοποιήστε σκούρα γυάλινα ή ανοξείδωτα δοχεία που το προστατεύουν από το φως.

Αποφύγετε την αποθήκευση κοντά σε ισχυρές οσμές ή χημικά.

Η σωστή αποθήκευση του ελαιολάδου είναι το «κλειδί» για να διατηρεί τη φρεσκάδα, τη γεύση και τα διατροφικά του οφέλη για περισσότερο καιρό.