ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – «Φωτιά» σε σοκολάτες, καφέ και ενοίκια
Παρά τις μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες, το καλάθι του νοικοκυριού συνεχίζει να πιέζεται, με βασικά προϊόντα και υπηρεσίες να κινούνται ανοδικά.
Μικρή ανάσα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, καθώς υποχώρησε στο 2,9% από 3,1% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανέβηκε μόλις 0,1%, ενώ στο δωδεκάμηνο Σεπτέμβριος 2024 – Αύγουστος 2025 ο μέσος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,6%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία.
Ακριβαίνουν τα βασικά αγαθά
Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις τιμές σε τρόφιμα, ενοίκια και μεταφορές. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε:
- Σοκολάτες & προϊόντα σοκολάτας: +23,2%
- Καφές: +18,5%
- Αεροπορικά εισιτήρια: +18,1%
- Φρούτα: +11,6%
- Ενοίκια κατοικιών: +10,9%
Οι τιμές που έπεσαν
Ισχυρές μειώσεις καταγράφηκαν σε κατηγορίες που είχαν «καεί» το προηγούμενο διάστημα:
- Ελαιόλαδο: -33,2%
- Πετρέλαιο θέρμανσης: -12,9%
- Τηλεφωνικός εξοπλισμός: -8,3%
- Σάλτσες και καρυκεύματα: -6,8%
- Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: -4,9%
Αναλυτικά οι κλάδοι
- Τρόφιμα & ποτά: +2,2% (ανοδικά κρέας, φρούτα, καφές, σοκολάτες – πτώση σε ελαιόλαδο, λαχανικά, ζυμαρικά).
- Ένδυση & υπόδηση: +7,7% λόγω αυξήσεων σε ρούχα και παπούτσια.
- Στέγαση: +3,7% από ενοίκια και ρεύμα, παρά τις μειώσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
- Μεταφορές: +1,6% με αεροπορικά και ανταλλακτικά σε άνοδο, καύσιμα και μεταχειρισμένα σε πτώση.
- Ξενοδοχεία – Εστίαση: +6,2% λόγω ανατιμήσεων στη μαζική εστίαση.
- Εκπαίδευση: +2,6% στα ιδιωτικά δίδακτρα.
- Επικοινωνίες: +1,7% από τηλεφωνικές υπηρεσίες.
Παρά τις μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες, το καλάθι του νοικοκυριού συνεχίζει να πιέζεται, με βασικά προϊόντα και υπηρεσίες να κινούνται ανοδικά.