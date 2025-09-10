Οικονομία Πληθωρισμός Σούπερ Μάρκετ Ακρίβεια Σοκολάτα Καφές

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – «Φωτιά» σε σοκολάτες, καφέ και ενοίκια

Παρά τις μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες, το καλάθι του νοικοκυριού συνεχίζει να πιέζεται, με βασικά προϊόντα και υπηρεσίες να κινούνται ανοδικά.

Χριστιάννα Κούσιου

Μικρή ανάσα καταγράφει ο πληθωρισμός  τον Αύγουστο, καθώς υποχώρησε στο 2,9% από 3,1% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανέβηκε μόλις 0,1%, ενώ στο δωδεκάμηνο Σεπτέμβριος 2024 – Αύγουστος 2025 ο μέσος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,6%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία.

Ακριβαίνουν τα βασικά αγαθά

Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις τιμές σε τρόφιμα, ενοίκια και μεταφορές. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε:

  • Σοκολάτες & προϊόντα σοκολάτας: +23,2%
  • Καφές: +18,5%
  • Αεροπορικά εισιτήρια: +18,1%
  • Φρούτα: +11,6%
  • Ενοίκια κατοικιών: +10,9%
Οι τιμές που έπεσαν

Ισχυρές μειώσεις καταγράφηκαν σε κατηγορίες που είχαν «καεί» το προηγούμενο διάστημα:

  • Ελαιόλαδο: -33,2%
  • Πετρέλαιο θέρμανσης: -12,9%
  • Τηλεφωνικός εξοπλισμός: -8,3%
  • Σάλτσες και καρυκεύματα: -6,8%
  • Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: -4,9%

Αναλυτικά οι κλάδοι

  • Τρόφιμα & ποτά: +2,2% (ανοδικά κρέας, φρούτα, καφές, σοκολάτες – πτώση σε ελαιόλαδο, λαχανικά, ζυμαρικά).
  • Ένδυση & υπόδηση: +7,7% λόγω αυξήσεων σε ρούχα και παπούτσια.
  • Στέγαση: +3,7% από ενοίκια και ρεύμα, παρά τις μειώσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
  • Μεταφορές: +1,6% με αεροπορικά και ανταλλακτικά σε άνοδο, καύσιμα και μεταχειρισμένα σε πτώση.
  • Ξενοδοχεία – Εστίαση: +6,2% λόγω ανατιμήσεων στη μαζική εστίαση.
  • Εκπαίδευση: +2,6% στα ιδιωτικά δίδακτρα.
  • Επικοινωνίες: +1,7% από τηλεφωνικές υπηρεσίες.

