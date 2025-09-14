Σοκ στην αγορά: Καφές +30,3%, Σοκολάτα +124,2% – Στα ύψη οι τιμές στα αγαπημένα προϊόντα των Ελλήνων

Η ακρίβεια συνεχίζει την ασταμάτητη κούρσα της, μετατρέποντας ακόμα και τα πιο απλά καθημερινά προϊόντα σε είδη… πολυτελείας. Οι καταναλωτές φεύγουν από τα σούπερ μάρκετ με σακούλες γεμάτες τα απολύτως απαραίτητα και πορτοφόλια άδεια.

Στον νέο γύρο ανατιμήσεων, «πρωταγωνιστές» είναι η σοκολάτα και ο καφές , που βλέπουν τις τιμές τους να σκαρφαλώνουν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο 2025:

οι τιμές στη σοκολάτα εκτινάχθηκαν κατά 23,2% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024

οι τιμές στον καφέ αυξήθηκαν κατά 18,5%.

Και όμως, οι αυξήσεις στα ράφια είναι ακόμα πιο «τσουχτερές», ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις το 100%.

Εκτόξευση τιμών στη σοκολάτα

Η διεθνής τιμή του κακάο – πρώτης ύλης για τη σοκολάτα – ανέβηκε από τα 2.715,4 δολάρια/τόνο το 2020 στα 7.270,6 δολάρια/τόνο το 2025. Το αποτέλεσμα φαίνεται ξεκάθαρα στα ράφια:

Σοκολάτα υγείας 100γρ.: από 1,28€ (2024) → 2,87€ (2025) | Αύξηση 124,2%

Σοκολάτα γάλακτος 100γρ.: από 1,58€ (2024) → 2,48€ (2025) | Αύξηση 56,9%

Σοκολάτα αμυγδάλου 100γρ.: από 1,65€ (2024) → 2,48€ (2025) | Αύξηση 50,3%

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Γιάννης Γλύκος, τονίζει: «Η σοκολάτα από τα 4 ευρώ/κιλό έφτασε στα 12 ευρώ. Τα βούτυρα από 6 στα 14 ευρώ, οι κρέμες γάλακτος διπλασιάστηκαν. Εμείς βάλαμε μικρή αύξηση, αλλά οι πρώτες ύλες έχουν εκτοξευτεί».

Ο καφές «πικραίνει» την τσέπη

Η κλιματική κρίση και οι αναταράξεις στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων «καίνε» τον καφέ. Όπως λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, Τάσος Γιάγκογλου: «Η Arabica έχει αυξηθεί κατά 70% σε τρία χρόνια, ενώ η Robusta κατά 100%. Η παραγωγή είναι ελλειμματική, ενώ χώρες όπως η Κίνα τετραπλασίασαν μέσα σε έναν χρόνο τη ζήτησή τους».

Οι αυξήσεις στα ράφια:

Ελληνικός 194γρ.: από 3,95€ (2024) → 5,15€ (2025) | Αύξηση 30,3%

Espresso 250γρ.: από 6,95€ (2024) → 8,66€ (2025) | Αύξηση 24,6%

Στιγμιαίος 200γρ.: από 8,45€ (2024) → 9,22€ (2025) | Αύξηση 9,1%

Επιχειρήσεις σε ασφυξία

Οι επαγγελματίες του καφέ προειδοποιούν: πέρα από τις πρώτες ύλες, το λειτουργικό και μισθολογικό κόστος έχει γίνει δυσβάστακτο. Ζητούν μέριμνα από την πολιτεία για να αποφευχθεί λουκέτο σε ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις.