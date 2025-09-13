Μοσχαρίσιο κρέας: Γιατί το πληρώνουμε ακριβά - Τι συμβαίνει σε κάθε στάδιο του «ταξιδιού» του

Η Ελλάδα τρώει… εισαγωγές. Περίπου 7 στα 10 κιλά μοσχαρίσιου που καταναλώνουμε έρχονται από το εξωτερικό, ενώ η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόλις το 20–25% της ζήτησης. Το αποτέλεσμα; Ευπάθεια στις διεθνείς τιμές, πίεση στο ράφι και μια αλυσίδα κόστους που «φουσκώνει» από τη φάρμα μέχρι τον πάγκο του κρεοπωλείου.

Το πρόβλημα με μια ματιά

Δομικό έλλειμμα: Λίγα γεννητούρια μοσχών στην Ελλάδα, μικρές και κατακερματισμένες μονάδες, περιορισμένη διάδοση καθαρά κρεοπαραγωγικών φυλών.

Υψηλό κόστος: Ζωοτροφές, ενέργεια, μεταφορές, χρηματοδότηση, όλα ακριβαίνουν.

Γεωγραφία & κλίμα: Λιγότερα φυσικά λιβάδια, ξηρά καλοκαίρια, ακριβό νερό.

Αγορά & συνήθειες: Η ζήτηση ανέβηκε ταχύτερα από την παραγωγή και οι εισαγωγές «έκλεισαν» το κενό.

Το «ταξίδι» του μοσχαρίσιου: από το στάβλο στο ράφι

Αν το παρακολουθήσουμε βήμα–βήμα, βλέπουμε πού μπαίνει κάθε ευρώ.

1) Μοσχάρι/ζων βάρος: το σημείο εκκίνησης

Πηγή: πολλά μοσχάρια εισάγονται νεαρά για πάχυνση στην Ελλάδα ή έρχονται ως κρέας έτοιμο για τεμαχισμό.

Κόστος παραγωγού: καθορίζεται από γενετικό υλικό, κτηνιατρικά, εργατικά και κυρίως ζωοτροφές (το μεγαλύτερο «καζάνι» κόστους). Τα τελευταία χρόνια οι τιμές των ζωοτροφών εκτοξεύτηκαν, συμπαρασύροντας τα πάντα.

Ενέργεια: ρεύμα, καύσιμα, ψύξη—όλα μετράνε στην τελική τιμή.

unsplash

2) Σφαγείο & τεμαχισμός: η πρώτη «μεταμόρφωση»

Απώλειες βάρους: από ζων βάρος → σφάγιο → καθαρά εδώδιμα τεμάχια. Κάθε πέρασμα σημαίνει μικρότερη ποσότητα ανά ζώο που φτάνει στο ράφι.

Σταθερά έξοδα: πιστοποιήσεις, υγειονομικοί έλεγχοι, μισθοδοσία, χρηματοοικονομικό κόστος.

Ψυκτική αλυσίδα: 24/7 ψύξη = 24/7 λογαριασμοί.

3) Μεταφορά & logistics: ο «αόρατος» πολλαπλασιαστής

Καύσιμα: κάθε λίτρο ντίζελ γράφει πάνω στην τιμή του κιλού.

Απώλειες/επιστροφές: αλλοιώσεις, ημερομηνίες λήξης, αδιάθετα τεμάχια—όλα επιβαρύνουν το κόστος μονάδας.

4) Χονδρική: διαθεσιμότητα & ρίσκο

Εισαγωγικές παρτίδες: όταν το εγχώριο σπανίζει, η χονδρική «κυνηγά» ποσότητες στο εξωτερικό, με συναλλαγματικά/αγοραία ρίσκα και μεταφορικά.

Ποιότητα & κοπές: premium κοπές έχουν τελείως άλλη τιμολόγηση από το «γενικό» μοσχάρι.

Unsplash

5) Λιανική: το ράφι όπου κρίνεται το παιχνίδι

Απόδοση τεμαχισμού: όχι όλο το σφάγιο πουλιέται στην ίδια τιμή, άλλο φιλέτο, άλλο σπάλα. Η μέση τιμή ανεβαίνει για να «βγουν» τα λιγότερο δημοφιλή κομμάτια.

Λειτουργικά: ενοίκια, πάγος, προσωπικό, απώλειες.

ΦΠΑ: το μοσχαρίσιο υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή, αλλά ο φόρος παραμένει συνιστώσα στην τελική τιμή.

Συμπέρασμα του ταξιδιού: το κιλό ακριβαίνει λίγο–λίγο σε κάθε σκαλοπάτι. Με ακριβές ζωοτροφές και ενέργεια, συν τις εισαγωγές που κοστολογούν μεταφορές/ρίσκο, φτάνουμε σε τιμές ραφιού που «δαγκώνουν», και ο καταναλωτής το βλέπει στο πορτοφόλι του.

Σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Η χαμηλή αυτάρκεια της Ελλάδας σε βόειο κρέας ξεχωρίζει στο πλαίσιο της ΕΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά είναι σχεδόν αυτάρκης στο βοδινό. Συγκεκριμένα, η παραγωγή βοείου κρέατος στην ΕΕ-27 καλύπτει περίπου το 104% της συνολικής κατανάλωσης (μέσος όρος 2019–2022).

Με άλλα λόγια, η Ευρώπη ως σύνολο παράγει ελαφρά πλεονάσματα βοδινού κρέατος, τα οποία και εξάγει εκτός ΕΕ. Οι καθαρές εισαγωγές από τρίτες χώρες είναι μικρές – μόλις ~5% της κατανάλωσης– κάτι που απέχει παρασάγγας από την ελληνική εξάρτηση 70-75%. Υπάρχουν ωστόσο σημαντικές ανισότητες μεταξύ χωρών: ορισμένα κράτη είναι μεγάλοι εξαγωγείς, ενώ άλλα, όπως η Ελλάδα, μεγάλοι εισαγωγείς.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση, με εγχώρια παραγωγή μόλις ~30-40 χιλ. τόνων έναντι 160 χιλ. τόνων κατανάλωσης (αυτάρκεια ~20-25%).

Unsplash

Αντίστοιχα, χώρες του ευρωπαϊκού Νότου όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία εμφανίζουν επίσης έλλειμμα: η Ιταλία καλύπτει περίπου 42% των αναγκών της από τη δική της παραγωγή, ενώ η Πορτογαλία είχε αυτάρκεια ~47,5% το 2014 (ή ~75% συνολικά στο κρέας, με μεγάλο έλλειμμα ειδικά στο βοδινό).

Αντίθετα, παραδοσιακές κτηνοτροφικές χώρες του Βορρά/Κέντρου όπως η Γαλλία βρίσκονται κοντά στην αυτάρκεια: η Γαλλία, η μεγαλύτερη παραγωγός βοείου κρέατος στην ΕΕ, παράγει σχεδόν όσο καταναλώνει (γύρω στο 90–95% κάλυψη της ζήτησης), αν και τα τελευταία χρόνια εισάγει και αυτή ένα μέρος (το 2022 περίπου 25% του καταναλισκόμενου κρέατος ήταν εισαγόμενο, λόγω ειδικής διάρθρωσης του εμπορίου της). Η Ιρλανδία αποτελεί ακραία περίπτωση – διαθέτοντας μικρό πληθυσμό αλλά τεράστια παραγωγή βοδινού, έχει αυτάρκεια πολλαπλάσια του 100% (άνω του 800%) και εξάγει περίπου το 90% του παραγόμενου κρέατός της

Γιατί πληρώνουμε περισσότερο από τον μέσο Ευρωπαίο

Μικρή κλίμακα: λιγότερες οικονομίες κλίμακας = ακριβότερο κάθε στάδιο παραγωγής. Εισαγωγική εξάρτηση: όταν η Ευρώπη «σφίγγει» σε προσφορά, η Ελλάδα πληρώνει premium για να βρει ποσότητες. Μεσογειακή γεωγραφία: λιβάδια και νερό δεν «γεννάνε» φτηνό μοσχαρίσιο. Αστάθεια κόστους: μια τσουχτερή παρτίδα καλαμπόκι ή ένα «άλμα» στα καύσιμα περνούν γρήγορα στην τελική τιμή.

Η αντίφαση της αγοράς: «θέλω ελληνικό» αλλά αγοράζω εισαγόμενο

Οι καταναλωτές προτιμούν το ελληνικό, όμως η προσφορά του είναι περιορισμένη. Έτσι, μεγάλο μέρος του κρέατος που καταλήγει στο πιάτο μας είναι εισαγόμενο, συχνά με τελική επεξεργασία εδώ. Η ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας (καθαρή σήμανση προέλευσης) είναι κρίσιμη για να ξέρουμε «τι πληρώνουμε» και να δώσουμε ώθηση στο πραγματικά εγχώριο.

Τι γίνεται για να αλλάξει η εικόνα

Στοχευμένες ενισχύσεις σε θηλάζουσες αγελάδες και εγχώριες σφαγές: κίνητρα για περισσότερα ελληνικά μοσχάρια.

Επενδύσεις σε μονάδες πάχυνσης, εξοπλισμό, φωτοβολταϊκά: μείωση ενεργειακού κόστους, μεγαλύτερη σταθερότητα.

Συνεργατικά σχήματα: ομάδες παραγωγών που εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακας, καλύτερες τιμές στις εισροές, ισχυρότερη διαπραγμάτευση στη διάθεση.

Αξιοποίηση «χαμένης αξίας»: συστηματική εκτροφή αρσενικών μοσχαριών από τον γαλακτοκομικό τομέα, περισσότερη εγχώρια πρώτη ύλη.

Ρεαλιστικός στόχος; Όχι θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σταθερή άνοδος της αυτάρκειας ώστε το ράφι να «αναπνέει» λιγότερο από το διεθνές ρίσκο.

Eurokinissi

Τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής (χωρίς να «ματώσει»)

Ενημέρωση για προέλευση: ζήτα καθαρή σήμανση, μάθε τι αγοράζεις.

Επιλογή κοπών: υπάρχουν κομμάτια με πολύ καλή σχέση τιμής/γευστικότητας πέρα από τα «κλασικά» (π.χ. σπάλα για κατσαρόλα, λαιμός για κιμά).

Σωστή χρήση: μαγείρεμα και συντήρηση που μειώνουν απώλειες λιγότερα πεταμένα = χαμηλότερο κόστος ανά μερίδα.

Η ακρίβεια στο μοσχαρίσιο δεν είναι «μια κακή παρτίδα» αλλά το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης διαδρομής: περιορισμένης εγχώριας βάσης, ακριβών εισροών και εισαγωγικής εξάρτησης. Αν η χώρα αυξήσει συστηματικά τις εγχώριες γεννήσεις, μειώσει το ενεργειακό/ζωοτροφικό κόστος και οργανώσει καλύτερα την αλυσίδα, το ταξίδι του μοσχαρίσιου μπορεί να γίνει πιο σύντομο και ο λογαριασμός στο ταμείο πιο ελαφρύς.