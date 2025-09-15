Ακρίβεια: Η τρέλα με το κρέας - Όταν το Instagram κάνει κουμάντο στις τιμές

Η αγορά κρέατος θυμίζει… οικονομικό θρίλερ. Οι καταναλωτές γκρινιάζουν για την ακρίβεια, αλλά την ίδια στιγμή γεμίζουν τις σακούλες τους με τα πιο ακριβά κομμάτια. Μοσχαρίσιος κιμάς στα 14 ευρώ/κιλό, κοπές πολυτελείας (Tomahawk, Ribeye, T-bone, Striploin) πάνω από 30 ευρώ/κιλό, και γιαπωνέζικες μπριζόλες wagyu με 70% λίπος βρίσκουν εύκολα αγοραστές. Κι όλα αυτά, την ώρα που ο χοιρινός κιμάς κοστίζει μόλις 8 ευρώ/κιλό.

Οξύμωρα στη διατροφή

Η συμπεριφορά των Ελλήνων γύρω από το κρέας είναι γεμάτη αντιφάσεις. Από τη μία, η κατανάλωση μοσχαρίσιου και χοιρινού έπεσε πάνω από 20% το 2024.Από την άλλη, οι «ψαγμένοι» τρέχουν να δοκιμάσουν κοπές που γίνονται trend στο TikTok και στο Instagram, ακόμα κι αν η τιμή τους ξεπερνά κάθε λογική.

Το κοτόπουλο «αθόρυβος πρωταγωνιστής»

Με μερίδιο 50% στην κατανάλωση κρέατος, το κοτόπουλο είναι ο βασιλιάς του ελληνικού τραπεζιού. Κι όμως, οι αυξήσεις του περνάνε στα ψιλά: +35% μέσα σε δύο χρόνια. Από κάτω των 2 ευρώ/κιλό, πλέον πωλείται γύρω στα 3 ευρώ.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό: το ολόκληρο κοτόπουλο έχει μόλις 5% της αγοράς, ενώ τα φιλέτα (8-11 ευρώ/κιλό) κρατούν 25%. Τα παρασκευάσματα, όμως, κάνουν το μεγάλο «μπαμ», με μερίδιο που φτάνει το 55% και σε κάποιες περιπτώσεις το 70%. Ουσιαστικά, οι καταναλωτές πληρώνουν υπερδιπλάσια για προϊόντα που έχουν επεξεργασία και χαμηλότερη θρεπτική αξία.

Το μοσχάρι παραμένει… φετίχ

Παρά την ακρίβεια, το 55%-60% της κατανάλωσης στο μοσχάρι αφορά κιμά. Από τα 11 ευρώ/κιλό το 2022, ανέβηκε στα 14 ευρώ/κιλό. Η αύξηση στη χονδρική είναι περίπου 10%, όμως στη λιανική κάποιοι το φουσκώνουν μέχρι και +30%. Το αποτέλεσμα; Οι τιμές διαφέρουν θεαματικά από μαγαζί σε μαγαζί και ο καταναλωτής δύσκολα ξέρει πού να εμπιστευτεί το πορτοφόλι του.

Χοιρινό: ο μεγάλος χαμένος

Η Ελλάδα έχει 30% αυτάρκεια στο χοιρινό, σε αντίθεση με το μοσχάρι που καλύπτεται μόλις κατά 15% από εγχώρια παραγωγή. Κι όμως, οι πωλήσεις χοιρινού μειώνονται, επειδή έχει επικρατήσει ο μύθος ότι είναι «ανθυγιεινό». Στην πραγματικότητα, το λίπος του είναι εξωτερικό και αφαιρείται εύκολα, σε αντίθεση με το μοσχάρι όπου είναι εσωτερικό και παραμένει στο κρέας.

Αιγοπρόβειο: το σταθερό χαρτί

Στο πρόβειο και κατσικίσιο κρέας η Ελλάδα όχι μόνο είναι αυτάρκης, αλλά κάνει και εξαγωγές. Παρά τις μαζικές θανατώσεις λόγω ευλογιάς, η αγορά καλύπτει πλήρως τη ζήτηση. Στην περίοδο του Πάσχα οι εξαγωγές ήταν τριπλάσιες από τις εισαγωγές. Οι τιμές παραμένουν γύρω στα 15 ευρώ/κιλό, με την εποχικότητα να κρατά τις αυξήσεις υπό έλεγχο.

Το συμπέρασμα

Η ελληνική αγορά κρέατος δεν διαμορφώνεται από την ανάγκη, αλλά από τους μύθους και τις μόδες. Οι καταναλωτές επιλέγουν συχνά με το μάτι και την τάση, όχι με τη λογική και τη θρεπτική αξία. Το αποτέλεσμα; Ακρίβεια που «δαγκώνει» και μια διατροφή που χάνει την ισορροπία της.