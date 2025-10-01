Ακρίβεια: Στις χαμηλότερες αυξήσεις τροφίμων στην Ε.Ε η Ελλάδα – «Φωτιά» σε φρούτα και βόειο κρέας

Η Ελλάδα καταγράφει από τους χαμηλότερους δείκτες πληθωρισμού στα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως οι τιμές σε φρούτα και βόειο κρέας «καίνε» το καλάθι του νοικοκυριού.

Σταθερή η εικόνα – 4η χαμηλότερη στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε το ΙΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός τροφίμων τον Αύγουστο 2025 διαμορφώθηκε στο 2,6%, έναντι 3,9% στην Ε.Ε..

Η χώρα μας βρίσκεται στην 4η χαμηλότερη θέση στην Ένωση, με την Κύπρο να καταγράφει αποπληθωρισμό -2,3% και τη Ρουμανία να «σπάει ρεκόρ» με 9,1%.

Τιμές υπό έλεγχο, εκτός από το… ελαιόλαδο

Η Ελλάδα έχει καταγράψει χαμηλότερο πληθωρισμό από την Ε.Ε. στους 73 από τους τελευταίους 92 μήνες. Οι εξαιρέσεις αφορούν περιόδους που το ελαιόλαδο εκτόξευσε τις τιμές (Ιαν.–Ιούν. 2022 και Οκτ. 2023–Ιούν. 2024). Από τον Οκτώβριο 2024 η χώρα κινείται και πάλι χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το βόειο κρέας «δαγκώνει»

Το νωπό κρέας αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 7,5%, ενώ το βόειο εκτοξεύτηκε στο 15,7%. Αν και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,5% και 11,8%), η Ελλάδα παραμένει στη 10η θέση.

Χαμηλότερη αύξηση: Γαλλία 6%

Υψηλότερη: Ολλανδία 29,8%

Αιτίες: πτώση παραγωγής (-3,8% το 2023), ακριβές ζωοτροφές και ενέργεια, περιορισμένες εισαγωγές και αυξημένες εξαγωγές.

Πού κερδίζουμε, πού χάνουμε

Χαμηλότερες αυξήσεις από την Ε.Ε.:

Ψωμί & δημητριακά: 1,0% (ΕΕ 1,9%)

Γαλακτοκομικά: 0,2% (ΕΕ 4,6%)

Λίπη & έλαια: -20,3% (ΕΕ 6,0%)

Γλυκά: 6,5% (ΕΕ 7,5%)

Μη αλκοολούχα ποτά: 6,4% (ΕΕ 8,5%)

Στα ύψη όμως: