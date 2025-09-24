Καθρέφτης της ακρίβειας το κέικ της μαμάς : Κοστίζει όσο το μεσημεριανό γεύμα

Η ακρίβεια δεν άφησε αλώβητο ούτε το κέικ της μαμάς. Εκείνο το σπιτικό γλυκό που κάποτε έφτιαχνε με ελάχιστο κόστος, σήμερα απαιτεί σχεδόν… οικογενειακό προϋπολογισμό.

Με τις σημερινές τιμές, η παρασκευή ενός κλασικού κέικ σοκολάτας φτάνει περίπου τα 9 ευρώ. Η κουβερτούρα στα 23,33 €/κιλό, το κακάο στα 18,32 €/κιλό και το βούτυρο στα 13,80 €/κιλό ανεβάζουν την τιμή στα ύψη. Ακόμη και τα αυγά στα 3 € η εξάδα και το αλεύρι στα 1,73 €/κιλό προσθέτουν το δικό τους βάρος. Το αποτέλεσμα; Ένα κομμάτι σπιτικού κέικ ξεπερνά το 1 ευρώ η μερίδα.

Κι όμως, ούτε το ζαχαροπλαστείο προσφέρει διέξοδο. Εκεί το κομμάτι σοκολατόπιτας κοστίζει 3 με 4 ευρώ, ενώ ένα ολόκληρο κέικ φτάνει τα 20 με 25 ευρώ. Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική: είτε το φτιάξεις στο σπίτι είτε το αγοράσεις έτοιμο, το κέικ σοκολάτας έγινε πολυτέλεια.

Ο πληθωρισμός που «καίει» τα γλυκά

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινείται γύρω στο +2,3% τον χρόνο. Ο αριθμός μπορεί να φαίνεται «ήπιος», όμως πίσω από τον μέσο όρο κρύβονται αυξήσεις-σοκ. Τον Αύγουστο του 2025 η τιμή της σοκολάτας ανέβηκε κατά 23,2% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ενώ μια σοκολάτα υγείας 100 γρ. εκτοξεύτηκε από 1,28 € σε 2,87 €, σημειώνοντας άνοδο 124,2%.

Παράλληλα, οι τιμές του αλευριού έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2021, ενώ τα αυγά και τα γαλακτοκομικά επιβαρύνονται από το υψηλό κόστος ζωοτροφών και ενέργειας.

Κακάο: το «μαύρο χρυσάφι» της αγοράς

Στη διεθνή αγορά, το κακάο έχει γίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ακρίβειας. Μέσα στο 2024 η τιμή του αυξήθηκε σχεδόν +168%, ενώ σε ορισμένες χρονικές περιόδους καταγράφηκαν ακόμη και πενταπλασιασμοί. Αιτία; Η μειωμένη παραγωγή στη Δυτική Αφρική, οι ασθένειες των φυτειών, η κλιματική αλλαγή και οι ακραίες καιρικές συνθήκες που κατέστρεψαν καλλιέργειες.

Αν και το 2025 υπήρξαν ενδείξεις βελτίωσης στην προσφορά, τα αποθέματα παραμένουν περιορισμένα και η ζήτηση υψηλή, με αποτέλεσμα οι τιμές να παραμένουν σε ιστορικά επίπεδα. Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες σοκολάτας αναγκάζονται να μειώσουν την παραγωγή τους έως και 5%, ενώ κάποιες εταιρείες σταμάτησαν προσωρινά παραγγελίες κακάο λόγω κόστους.

Ενέργεια και πρώτες ύλες πιέζουν κι άλλο

Δεν είναι μόνο οι πρώτες ύλες. Οι αρτοποιοί και οι ζαχαροπλάστες μιλούν για «κραυγή αγωνίας» λόγω του ενεργειακού κόστους. Ρεύμα και φυσικό αέριο έχουν ακριβύνει τόσο, που ανεβάζουν το κόστος παραγωγής σε επίπεδα δυσβάσταχτα. Η Ελλάδα μάλιστα καταγράφει υψηλότερες τιμές ενέργειας για μη οικιακούς καταναλωτές σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27.

Παράλληλα, το αλεύρι – που επηρεάζεται από τις διεθνείς τιμές σιταριού – έχει γνωρίσει αυξήσεις άνω του 50% την τελευταία τριετία, κάτι που «φουσκώνει» κάθε ζύμη, από το ψωμί μέχρι το κέικ.

Απόλαυση με πικρό τίμημα

Όλα τα παραπάνω δείχνουν το ίδιο: η σοκολάτα, άλλοτε καθημερινή απόλαυση, μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας. Είτε στο σπίτι είτε στο ζαχαροπλαστείο, το κέικ σοκολάτας κοστίζει όσο ένα μεσημεριανό γεύμα. Η γεύση μένει ίδια – αλλά το τίμημα γίνεται πιο πικρό από ποτέ.