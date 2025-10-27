Η επόμενη γενιά σοκολάτας δεν έχει κακάο – Αλλά υπόσχεται την ίδια απόλαυση

Η σοκολάτα, το πιο λαχταριστό «ωμό» γλύκισμα στον κόσμο, μπαίνει σε… κρίσιμη τροχιά. Οι τιμές του κακάο εκτοξεύονται, οι αποδόσεις στις φυτείες «βουλιάζουν», και οι εταιρείες σοκολάτας προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν τα προϊόντα τους στα ράφια, χωρίς όμως να θυσιάσουν αυτό που αγαπάμε: τη γεύση.

Και έτσι εμφανίζεται ένα νέο κύμα καινοτομίας: σοκολάτα χωρίς… κακάο, φτιαγμένη από δημητριακά, όσπρια, ή ακόμα και από κύτταρα που καλλιεργούνται σε εργαστήριο.

Σοκολάτα χωρίς… κακάο

Η βρετανική εταιρεία Win‑Win έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς στον χώρο, δημιουργώντας «σοκολάτα» από ζυμωμένα δημητριακά και όσπρια – με βασικό συστατικό το ρύζι. «Χρησιμοποιώντας ζύμωση και καβούρδισμα αποδίδουμε την υφή, τη γεύση και το λιώσιμο της αυθεντικής σοκολάτας», εξηγεί η εταιρεία.

Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Win-Win, Mark Golder, «Αν χρησιμοποιείς σοκολάτα σήμερα, βρίσκεσαι σε κρίση. Οι τιμές έχουν τετραπλασιαστεί μέσα σε τρία χρόνια».

Κλιματική κρίση και κακάο σε πτώση

Το 75% της παγκόσμιας παραγωγής κακάο προέρχεται από χώρες όπως η Γκάνα και η Ακτή του Ελεφαντοστού, όπου η αποψίλωση και η παιδική εργασία παραμένουν σοβαρά προβλήματα. Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή μειώνει τις αποδόσεις, καθιστώντας το κακάο ένα ολοένα πιο ακριβό και αβέβαιο προϊόν.

Το αποτέλεσμα; Μεγάλες εταιρείες, όπως η KitKat ή η McVitie’s, αναγκάζονται να αλλάζουν τις συνταγές τους, χρησιμοποιώντας «σοκολατένιο άρωμα» αντί για πραγματικό κακάο, για να μειώσουν το κόστος.

Καινοτομία από τα εργαστήρια

Η ελβετική Barry Callebaut συνεργάζεται με το University of Zurich για την ανάπτυξη «σοκολάτας» που προέρχεται από κύτταρα κακάο καλλιεργημένα στο εργαστήριο, δηλαδή χωρίς κακαόδεντρα.

Παράλληλα, η γερμανική Planet A Foods, μέσω της μάρκας ChoViva, δημιουργεί σοκολάτα από βρώμη και ηλιόσπορους, μειώνοντας έως και 90% τις εκπομπές άνθρακα και την κατανάλωση νερού.

Στις ΗΠΑ, η Voyage Foods χρησιμοποιεί πρωτεΐνη ηλίανθου, σπόρους σταφυλιού και βούτυρο shea για να προσφέρει μια νέα γενιά «σοκολάτας» χωρίς ίχνος κακάο.

Υγεία και γεύση: Το νέο στοίχημα

Ο διατροφολόγος Tim Spector, συνιδρυτής της εταιρείας Zoe, μιλώντας στον Guardian, βλέπει τις καινοτομίες ως ένα «ελπιδοφόρο βήμα για το περιβάλλον», αλλά με επιφυλάξεις για την υγεία. «Δεν γνωρίζουμε αν αυτές οι νέες δημιουργίες προσφέρουν τα ίδια οφέλη με τη φυσική σοκολάτα, η οποία είναι πλούσια σε φλαβανόλες και ωφέλιμη για την καρδιά και το έντερο», λέει.



Η συμβουλή του; «Οι σοκολάτες χωρίς κακάο είναι καλύτερες για τον πλανήτη, αλλά η καλύτερη επιλογή για τον οργανισμό παραμένει μια ποιοτική μαύρη σοκολάτα.»

Το μέλλον της απόλαυσης

Καθώς οι τιμές του κακάο συνεχίζουν να ανεβαίνουν, η σοκολάτα όπως τη γνωρίζαμε ίσως αλλάξει για πάντα. Όμως η αγάπη μας για τη γεύση παραμένει ίδια, απλώς τώρα, το «κακάο» μπορεί να προέρχεται από ρύζι, βρώμη ή ακόμη και από μια σταγόνα τεχνολογίας.