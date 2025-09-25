Ακρίβεια: Φαγητό, στέγη και μεταφορές «ροκανίζουν» τα εισοδήματα-Οι Αθηναίοι στην κορυφή των δαπανών

Το καλάθι του νοικοκυριού «καίει» όλο και περισσότερο. Φαγητό, στέγη και μεταφορές ρουφάνε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, την ώρα που οι ανισότητες μεγαλώνουν και οι Έλληνες συνεχίζουν να ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πριν την κρίση. Η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024 αποκαλύπτει σκληρές αλήθειες: από το ράφι του σούπερ μάρκετ μέχρι το ενοίκιο, κάθε ευρώ μετράει.

Στα είδη διατροφής, τη στέγαση και τις μεταφορές κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών προϋπολογισμών, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024.

Η μέση ετήσια δαπάνη έφτασε τα 20.694 ευρώ (1.724 ευρώ τον μήνα), αυξημένη κατά 3,6% σε σχέση με το 2023.

Το 50% των νοικοκυριών δαπανά πάνω από 1.338 ευρώ μηνιαίως.

Όσοι ζουν σε ενοίκιο δίνουν κατά μέσο όρο το 17,1% του προϋπολογισμού τους στη στέγαση.

Πλούσιοι vs φτωχοί

Το φτωχότερο 20% ξοδεύει 55,9% του προϋπολογισμού του σε φαγητό και στέγαση.

Το πλουσιότερο 20% διαθέτει μόλις 24,7% για τις ίδιες ανάγκες.

Η ανισότητα παραμένει: τα πλουσιότερα νοικοκυριά ξοδεύουν 5,68 φορές περισσότερα από τα φτωχότερα.

Πού ξοδεύουμε περισσότερο

Διατροφή & μη αλκοολούχα ποτά: 20,7%

Στέγαση: 14,4%

Μεταφορές: 13,3%

Χαμηλότερη κατηγορία: Ασφάλειες και οικονομικές υπηρεσίες με μόλις 2,2%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Αναψυχή & πολιτισμός: +13,5%

Ένδυση – υπόδηση: +9,5%

Εστίαση & ξενοδοχεία: +6,5%

Μείωση: στα διαρκή αγαθά και τις επικοινωνίες (-1,1%).

Διατροφή: Ανοδικά τα έλαια, πτώση στο ελαιόλαδο

Αύξηση σε έλαια & λίπη (+12,6%), ψάρια (+9,3%), φρούτα (+4,8%).

Μείωση σε ελαιόλαδο (-13,9%), αυγά (-5,6%), γάλα (-3,6%), ψωμί (-3,7%).

Περιοχές – μεγάλες διαφορές

Αττική: 24.363 ευρώ ετήσια δαπάνη (η υψηλότερη).

Στερεά Ελλάδα: 14.214 ευρώ (η χαμηλότερη).

Αστικά νοικοκυριά: ξοδεύουν 28,8% περισσότερα από τα αγροτικά.

Καταναλωτικά αγαθά

Σχεδόν όλοι έχουν έγχρωμη τηλεόραση (98,8%) και κινητό (95,8%).

80% διαθέτει υπολογιστή με ίντερνετ.

Μόλις 16,1% έχει δεύτερη κατοικία.

78,9% χρησιμοποιεί κλιματιστικό για ψύξη.

Παρά την αύξηση του 2024, οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών παραμένουν 16,6% χαμηλότερες από το 2008 – μια υπενθύμιση ότι η κρίση άφησε βαθιά σημάδια.