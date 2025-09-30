Ακρίβεια: Νέο μπρα ντε φερ Θεοδωρικάκου με τα Σούπερ Μάρκετ - Πού τα βρίσκουν, πού διαφωνούν

Με τα βασικά είδη όπως τα γαλακτοκομικά, το βόειο και αιγοπρόβειο κρέας αλλά και τα σοκολατοειδή να βρίσκονται σε διαρκές ανοδικό σπιράλ τιμών, η συνάντηση της Τετάρτης (01/10) ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκο και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ αποκτά χαρακτήρα κομβικό. Στο τραπέζι δεν θα πέσουν μόνο οι εθελοντικές πρωτοβουλίες για μειώσεις τιμών, αλλά και το ερώτημα: πώς μπορεί να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός χωρίς να εξαντληθεί η ήδη περιορισμένη αγοραστική δύναμη των πολιτών

Πρόκειται για μια κρίσιμη συνάντηση, όπου κυβέρνηση και λιανεμπόριο καλούνται να αποδείξουν εάν μπορούν να βρουν κοινό βηματισμό απέναντι στο μείζον κοινωνικό ζήτημα των τιμών.

Ο Θεοδωρικάκος στοχεύει στη «μεγάλη εικόνα»

Ο υπουργός επιχειρεί να πείσει ότι η μάχη με την ακρίβεια δεν μπορεί να δοθεί μόνο με παρεμβάσεις στην αγορά, αλλά με ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Υπενθυμίζει τα μέτρα για μείωση φορολογίας, στήριξη μισθών και το «ενοίκιο-ανάσα» για όσους δυσκολεύονται, χαρακτηρίζοντας την αύξηση των ενοικίων ως τη «μεγαλύτερη πληγή» της πραγματικής ακρίβειας. Παρά τα θετικά στοιχεία για τον όγκο συναλλαγών στα σούπερ μάρκετ, παραδέχεται ότι χιλιάδες νοικοκυριά «δεν τα βγάζουν πέρα» και χρειάζονται στήριξη.

Τα σούπερ μάρκετ δείχνουν τα δικά τους όπλα

Από την άλλη πλευρά, ο Απόστολος Πεταλάς, επικεφαλής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ξεκαθαρίζει πως ο κλάδος δεν έχει «τσεκούρι» με κανέναν άλλον εκτός από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Υπενθυμίζει ότι ήδη «τρέχει» νέα πρωτοβουλία με πάνω από 1.000 κωδικούς προϊόντων, ενώ παραθέτει στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ – 2,4% έναντι 3,3% στην Ευρώπη, και μόλις 1,6% στα σούπερ μάρκετ.

Τονίζει μάλιστα ότι η συγκράτηση τιμών δεν είναι αποτέλεσμα φιλανθρωπίας, αλλά του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ δέκα μεγάλων αλυσίδων και της ασφυκτικής πίεσης που βιώνουν οι καταναλωτές στην καθημερινότητά τους.

Η μεγάλη εικόνα: τι σημαίνει ακρίβεια με χαμηλούς μισθούς

Η συζήτηση για τις τιμές αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα αν συγκριθεί με τα εισοδηματικά δεδομένα. Στην Ελλάδα, με κατώτατο μισθό 880 ευρώ μεικτά, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα κλείσει γύρω στο 3%. Στη Γαλλία, με πληθωρισμό μόλις 0,8%, ο κατώτατος μισθός είναι 1.802 ευρώ. Στην Ισπανία οι ανατιμήσεις είναι 2,7% με κατώτατο 1.381 ευρώ, ενώ στην Πορτογαλία –με μισθό αντίστοιχο του ελληνικού– ο πληθωρισμός είναι 2,5%. Στην Κύπρο, ο πληθωρισμός έχει πέσει στο 0%.

Η Τετάρτη κρίνει πολλά

Η ατζέντα της συνάντησης της Τετάρτης αποκτά βαρύνουσα σημασία: θα φανεί αν η κυβέρνηση μπορεί να αποσπάσει απτές δεσμεύσεις για μειώσεις τιμών, ή αν τα σούπερ μάρκετ θα αρκεστούν σε εθελοντικές πρωτοβουλίες. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα θα μετρηθεί όχι στα νούμερα και τα ποσοστά, αλλά στο καλάθι της νοικοκυράς.