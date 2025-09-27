Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι στην αγορά δεν είναι διαπραγματεύσιμοι – Στόχος η προστασία του καταναλωτή»

Σαφές μήνυμα ότι οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχιστούν έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο MEGA. Αναφέρθηκε στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν πρόσφατα σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Όπως εξήγησε, η μία παραβίασε το πλαφόν στο μικτό κέρδος που είχε θεσπιστεί κατά την πανδημία, ενώ η δεύτερη τον κώδικα δεοντολογίας που είχε συμφωνηθεί με τη βιομηχανία τροφίμων. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε υποτροπή. «Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν επιχειρηματία, οι έλεγχοι συνεχίζονται», τόνισε.

Νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την προστασία του καταναλωτή

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι τα πρόστιμα συχνά γίνονται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, χάνοντας την ουσία. Παράλληλα, παρουσίασε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. «Ο Διοικητής θα έχει πενταετή θητεία, με 300 νέους ελεγκτές και ισχυρά ψηφιακά εργαλεία», είπε.

«Μάχη» για την ακρίβεια και τον πρωτογενή τομέα

Για την ακρίβεια ο υπουργός μίλησε για «διαρκή μάχη» μέσω ελέγχων και συνεχούς επικοινωνίας με σούπερ μάρκετ και βιομηχανία τροφίμων. Έθεσε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα: «Όσο παράγουμε λιγότερο, τόσο πιο δύσκολο είναι να ελεγχθούν οι τιμές. Στο μοσχαρίσιο κρέας καταναλώνουμε 160.000 τόνους τον χρόνο και παράγουμε λιγότερους από 40.000».

Ανάκτηση ενισχύσεων που δεν υλοποιήθηκαν

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά και στις ανακτήσεις ενισχύσεων από επενδυτικά σχέδια που δεν πραγματοποιήθηκαν. «Ήδη έχουν σταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ αποφάσεις 80 εκατ. ευρώ, τα ποσά αυτά επιστρέφουν στην κοινωνία», σημείωσε.

Πολιτικά μηνύματα για ΝΔ, Σαμαρά και Τσίπρα

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η ΝΔ «εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες» και κάλεσε όσους πιστεύουν στις αξίες της παράταξης να συμπορευτούν. Για τον Αντώνη Σαμαρά δήλωσε πως «έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε η Ελλάδα να μείνει στην ευρωζώνη» και υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας.



Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «βλέπει κενό στην αντιπολίτευση», ενώ για τα σενάρια περί κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως, αν περάσει στην πολιτική ζωή, «θα κρίνεται πλέον για τις θέσεις της».