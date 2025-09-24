Επιβεβαίωση Flash.gr: Πρόστιμα «μαμούθ» 2,2 εκατ. ευρώ σε Lidl και Σκλαβενίτη

Η ΔΙΜΕΑ έριξε «καμπάνες» εκατομμυρίων σε δύο από τους μεγαλύτερους παίκτες του λιανεμπορίου, όπως είχε γράψει νωρίτερα το flash.gr, βάζοντας στο στόχαστρο την παραβατική συμπεριφορά και στέλνοντας σαφές μήνυμα σε όλη την αγορά: καμία ανοχή στις υπερβάσεις.



Η Lidl τιμωρείται με πρόστιμο 805.340 ευρώ για παραβιάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν ελέγχου που είχε διατάξει το 2024 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η υπόθεση ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.



Η «Σκλαβενίτης», ο μεγαλύτερος λιανέμπορος τροφίμων στην Ελλάδα, δέχεται πρόστιμο-μαμούθ 1.440.000 ευρώ για παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, μετά από ελέγχους του καλοκαιριού 2025.



Οι δύο εταιρείες είχαν ενημερωθεί πριν από τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων, ωστόσο η εικόνα που διαμορφώνεται πλήττει σοβαρά το προφίλ τους απέναντι στους καταναλωτές.



Θεοδωρικάκος: «Ο νόμος ισχύει για όλους»

«Η προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Οι αλυσίδες οφείλουν να σταθούν με κοινωνική ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Η κυβέρνηση στηρίζει με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων».



Το «ράπισμα» της ΔΙΜΕΑ σε Lidl και Σκλαβενίτη έρχεται να ταράξει τα νερά στον κλάδο, λειτουργώντας ως προειδοποίηση προς κάθε εταιρεία που επιχειρεί να αγνοήσει τους κανόνες του