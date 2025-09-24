Lidl: «Άδικο και αυθαίρετο το πρόστιμο» - «Θα ασκήσουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες»

Σε υψηλούς τόνους απαντά η εταιρεία Lidl Ελλάς, μετά τα πρόστιμα-«μαμούθ» που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ για πρακτικές αισχροκέρδειας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Lidl:

«Η Lidl Ελλάς σέβεται πλήρως τον νόμο και το έργο των αρμόδιων αρχών. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι ο έλεγχος που ξεκίνησε από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τον Ιούλιο του 2024 και το πρόστιμο που επιβλήθηκε σήμερα είναι άδικο και αυθαίρετο, καθώς βασίζεται σε μια νομική βάση που έχει έκτοτε καταργηθεί, η οποία ήταν μη εφαρμόσιμη και ασαφής.

Η φερόμενη παράβαση αφορά σε 32 προϊόντα σε σύνολο 510 προϊόντων που ελέγχθηκαν. Διαμαρτυρόμαστε για τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποίησε η Εποπτική Αρχή και ως εκ τούτου θα εξαντλήσουμε όλα τα νομικά μέτρα που μας παρέχονται».

«Δεν δεχόμαστε πρακτικές που απαξιώνουν τις προσπάθειές μας»

«Είναι σημαντικό για εμάς να τονίσουμε ότι η Lidl Ελλάς ανέκαθεν υπερασπιζόταν την ακεραιότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Σε μια εποχή που οι Έλληνες καταναλωτές υποφέρουν από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών, εμείς αγωνιζόμαστε καθημερινά για να κρατήσουμε τις τιμές σταθερές και προσιτές. Τον τελευταίο χρόνο, για παράδειγμα, αφήσαμε αμετάβλητες τις τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα και μειώσαμε τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα.

Το ξεκαθαρίζουμε: δε δεχόμαστε κατηγορίες και πρακτικές που απαξιώνουν αδικαιολόγητα τις προσπάθειές μας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Lidl Ελλάς ήταν, είναι και θα παραμείνει στο πλευρό των Ελλήνων καταναλωτών - με διαφάνεια, αξιοπιστία και σεβασμό στην αξία κάθε ευρώ», τονίζει η Lidl στην ανακοίνωσή της.

Οι «καμπάνες» σε Lidl και Σκλαβενίτη

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο ελέγχων της ΔΙΜΕΑ (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχων Αγοράς) η Lidl Ελλάς τιμωρήθηκε με «καμπάνα» 805.340 ευρώ για παραβιάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ενώ ο Σκλαβενίτης πήρε πρόστιμο 1.440.000 ευρώ για παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, μετά από ελέγχους του καλοκαιριού 2025.