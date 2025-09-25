Υπουργείο Ανάπτυξης: Άμεσα εισπράξιμο το πρόστιμο 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl

Τα πρόστιμα ύψους 2,2 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκαν σε Lidl και Σκλαβενίτη για παραβίαση της νομοθεσίας στην κερδοφορία και στις εκπτώσεις, θα πρέπει να καταβληθούν άμεσα, όπως ξεκαθάρισε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο ERTnews Radio 105.8.

«Από τη στιγμή που το δικαστήριο δεν μπορεί να δώσει αναστολή, η πληρωμή του προστίμου είναι άμεση», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι μόνο σε περίπτωση που δικαιωθεί η προσφυγή μιας επιχείρησης, τα χρήματα επιστρέφονται.

Γιατί δεν υπάρχει αναστολή

Ο κ. Αναγνωστόπουλος εξήγησε ότι ένα δικαστήριο μπορεί να δώσει αναστολή πληρωμής προστίμου μόνο σε δύο περιπτώσεις:

Εάν το πρόστιμο είναι εμφανώς αβάσιμο και δεν μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο.

Εάν η πληρωμή του προστίμου θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

«Καμία από τις δύο συνθήκες δεν ισχύει εδώ», υπογράμμισε.

Τα πρόστιμα και οι λόγοι

Τα δύο πρόστιμα, όπως ανέφερε, αφορούν διαφορετικές παραβάσεις:

Lidl: Παράβαση του ανώτατου ορίου περιθωρίου κέρδους, σε σχέση με το 2021.

Σκλαβενίτης: Παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας Εκπτώσεων και Προσφορών, καθώς οι αναγραφόμενες αρχικές τιμές δεν ανταποκρίνονταν στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών.

Σε ερώτηση αν πρόκειται για κερδοσκοπία, απάντησε: «Πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά και στις δύο οι έκνομες πρακτικές έχουν στόχο το κέρδος».

Ο μηχανισμός των εκπτώσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τρόπο με τον οποίο οι εκπτώσεις «περνούν» τις ανατιμήσεις στους καταναλωτές. Όπως σημείωσε, σε προϊόντα με συνεχείς προσφορές, όπως καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής, οι τεχνικές εκπτώσεων επέτρεπαν ανατιμήσεις χωρίς να γίνονται άμεσα αντιληπτές.



«Αυτό το μοντέλο οδήγησε στο παρελθόν σε υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Σήμερα όμως, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι τιμές σε αυτές τις κατηγορίες είναι χαμηλότερες ακόμη και από το 2019», τόνισε.

Οι εταιρείες πάνε στα δικαστήρια

Όπως ανακοίνωσαν Lidl και Σκλαβενίτης θα κινηθούν νομικά κατά των αποφάσεων. Ο κ. Αναγνωστόπουλος ξεκαθάρισε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.



«Ζούμε σε κράτος δικαίου. Κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένδικα μέσα», είπε χαρακτηριστικά.