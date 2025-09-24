Σκλαβενίτης: «Παράλογο και αυθαίρετο το πρόστιμο των 1.440.000 €, δεν παραπλανούμε τους πελάτες»

Για «παράλογο και πρωτοφανές» πρόστιμο κάνει λόγο η εταιρεία Σκλαβενίτης «απαντώντας» στις μεγάλες «καμπάνες» (των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ) σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ για παραβάσεις του πλαφόν και του Κώδικα Δεοντολογίας, που ανακοίνωσε την Τετάρτη (24/9) το υπουργείο Ανάπτυξης.



Η γνωστή εταιρεία σούπερ μάρκετ δηλώνει «κατηγορηματικά» ότι η επιχείρηση «δεν έχει παραβεί τον νόμο και δεν έχει γίνει απολύτως καμία απόπειρα παραπλάνησης των πελατών». Κάνει λόγο για αυθαίρετη κρίση της ∆Ι.Μ.Ε.Α., δίνει τη δική της θέση για το τι συνέβη στο κατάστημα της Νέας Χαλκηδόνας όπου πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και κάνει γνωστό ότι θα κινηθεί νομικά γιατί κρίνει «απολύτως βάσιμα ότι συκοφαντείται».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης:



«Η ∆ιυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (∆Ι.Μ.Ε.Α.) επέβαλε στην Επιχείρησή µας, παράλογο και πρωτοφανές πρόστιμο ύψους 1.440.000€, επικαλούμενη δήθεν παραβάσεις του Κώδικα ∆εοντολογίας, µετά από έλεγχο σε 36 ταµπελάκια τιμών στο Κατάστηµά µας στη Νέα Χαλκηδόνα. ∆ηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η Επιχείρησή µας δεν έχει παραβεί τον νόμο και

δεν έχει γίνει απολύτως καµία απόπειρα παραπλάνησης των Πελατών µας. Η ανωτέρω Αρχή έκρινε αυθαίρετα ότι παραπλανούμε τους Πελάτες µας, λόγω της αναγραφής της ένδειξης ΑΤ και του κίτρινου χρώματος σε ταµπελάκια τιμών, για τα οποία είχαμε λάβει έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

»Ειδικότερα, υποστήριξε ότι στα ταµπελάκια υπήρχε η ένδειξη “ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ”, ενώ στην πραγματικότητα αναγραφόταν κωδικοποιημένα η ένδειξη ΑΤ µε ιδιαίτερα µμικρούς χαρακτήρες αποκλειστικά για εσωτερικούς και λειτουργικούς λόγους Όσον αφορά δε στο κίτρινο χρώμα, το χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ταµπελάκια στα Καταστήµατά µας, προκειμένου οι Πελάτες µας να έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν εύκολα τα προϊόντα µε χαμηλές τιμές.

»Η Επιχείρησή µας τηρεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία και πιστεύει ότι το εν λόγω πρόστιμο της επιβλήθηκε µε απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση των δεδομένων, γι’ αυτό θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για τη δικαίωσή της και απαλλαγή της από αυτό και παράλληλα θα προβεί σε νοµικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας απολύτως βάσιμα ότι συκοφαντείται».