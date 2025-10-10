Ο Γεράσιμος Σκλαβενίτης στο Μαξίμου μετά το πρόστιμο 1,44 εκατ. ευρώ - Τι είπε με τον Πρωθυπουργό

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε σήμερα ο Γεράσιμος Σκλαβενίτης, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr. Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ελληνικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον απόηχο του προστίμου-μαμούθ ύψους 1,44 εκατ. ευρώ που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας.

Έντονη αντίδραση από την πλευρά Σκλαβενίτη

Η αντίδραση της οικογένειας Σκλαβενίτη υπήρξε άμεση και ιδιαίτερα έντονη, προκαλώντας «ρήγμα» στις σχέσεις με την κυβέρνηση. Σε επίσημη ανακοίνωση, η εταιρεία χαρακτήρισε το πρόστιμο «άδικο και παράλογο», τονίζοντας πως «δεν υπήρξε καμία παραπλάνηση των πελατών» και ότι η απόφαση της ΔΙΜΕΑ βασίστηκε σε «αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση των δεδομένων».



Η αλυσίδα έκανε γνωστό πως θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου, υπερασπιζόμενη τη φήμη της ως μιας από τις πιο αξιόπιστες και ηθικές επιχειρήσεις του ελληνικού λιανεμπορίου.

«Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος , απαντώντας στο κύμα αντιδράσεων, ξεκαθάρισε πως «ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους ανεξαιρέτως». Υπογράμμισε ότι τα πρόστιμα προέκυψαν έπειτα από δύο ελέγχους της ΔΙΜΕΑ, σημειώνοντας παράλληλα ότι κάθε επιχείρηση που θεωρεί πως έχει αδικηθεί, μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Φυλλάδια, αφίσες και δημόσιο μήνυμα στους πελάτες

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Με ένα μπαράζ αναρτήσεων στα social media, αφίσες στα καταστήματα και ενημερωτικά φυλλάδια, ενημέρωσε το κοινό για την «αδικία» που –όπως υποστηρίζει– υπέστη.



Το πρόστιμο αφορούσε 36 κωδικούς προϊόντων, ωστόσο η εταιρεία θεωρεί ότι το πλήγμα ήταν ποιοτικό και όχι οικονομικό: ένα πλήγμα στην αξιοπιστία και στην εικόνα της, που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια απέναντι στους καταναλωτές και τους εργαζομένους.



Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόστιμο περίπου 800.000 ευρώ είχε επιβληθεί και στη Lidl για παραβάσεις σχετικές με το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους.

Στόχος να πέσουν οι τόνοι

Η σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου φέρεται να είχε ως βασικό στόχο την εκτόνωση της έντασης και την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ κυβέρνησης και Σκλαβενίτη.



Ο ισχυρός άνδρας της αλυσίδας, που απασχολεί πάνω από 32.000 εργαζομένους και έχει ετήσιο τζίρο περίπου 5,5 δισ. ευρώ, φέρεται να είχε ζητήσει εξαρχής την κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Στο τραπέζι η ακρίβεια και η νέα πρωτοβουλία για μείωση τιμών

Στο επίκεντρο των συνομιλιών πάντως βρέθηκε και η μάχη κατά της ακρίβειας, με αφορμή τη νέα κυβερνητική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων.

Πρόκειται για ένα μέτρο-ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια που «ροκανίζει» τα εισοδήματα των νοικοκυριών, και το οποίο η κυβέρνηση θέλει να στηριχθεί τόσο από τους μεγάλους προμηθευτές όσο και από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η συμμετοχή κολοσσών όπως ο Σκλαβενίτης θεωρείται καθοριστική για την επιτυχία του σχεδίου, που ενδέχεται να επεκταθεί και στις αρχές του νέου έτους.

