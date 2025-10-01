Σκλαβενίτης: Μπαίνει στις εξαγωγές - Χτίζει το μεγαλύτερο εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη

Αν πάει κάποιος τον χρόνο πίσω μία δεκαετία ο Σκλαβενίτης ήταν μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ - που είχε παρουσία μόνο στην Αττική έχοντας περάσει και στον γειτονικό νομό ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα εκτός των τειχών στην Κόρινθο. Έκτοτε ξεκινάει μία τρελή κούρσα με εξαγορές της The Mart (πρώην Cash & Carry Makro), της μεγαλύτερης αλυσίδας στην Κρήτη, Χαλκιαδάκης και φυσικά η συμφωνία για την απόκτηση των καταστημάτων της Μαρινόπουλος που τον κατέστησε πρώτο και με διαφορά παίκτη στην ελληνική αγορά.

Έχοντας εκτοξευθεί μέσα σε αυτή την δεκαετία από τα 1,24 δισ. ευρώ που έκανε το 2014 στα 5,56 δισ. ευρώ το 2024 (σ.σ. που ήταν ο τζίρος που έκαναν πέρυσι οι Υπεραγορές Σκλαβενίτη, Σκλαβενίτης Κύπρου, TheMart και Χαλκιαδάκης) ο κλάδος των σούπερ μάρκετ φαίνεται ότι γίνεται λίγο «βαρετός» για τον Σκλαβενίτη ο οποίος έχει πάρει ζεστά την επέκταση σε νέους τομείς είτε σαν εταιρεία είτε μέσω άλλων εταιρειών που ελέγχονται από μέλη της οικογένειας.

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη

Χθες το απόγευμα στα ψιλά γράμματα μιας δημοσιογραφικής ενημέρωσης για τον όμιλο «Γλάρος», κάτω από την «φτερούγα» του οποίου βρίσκονται πέρα από την ομώνυμη επιτυχημένη χαρτοβιομηχανία και άλλες βιομηχανικές και όχι μόνο επιχειρήσεις της οικογένειας Σκλαβενίτη, έγινε για πρώτη φορά αναφορά για το μέγεθος και το όραμα της την εταιρεία παραγωγής γευμάτων “ΑΥΡΑ ΜΑΕ” που ιδρύθηκε μόλις πέρυσι.

Η νέα εταιρεία έχει ως όραμα την εξαγωγή γνήσιων ελληνικών παραδοσιακών φαγητών σε όλο τον κόσμο και έχει ήδη αρχίσει τις εργασίες για την ανέγερση του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη.

Το νέο εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής, θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής έως και 250.000 μερίδων την ημέρα, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος της θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Η λειτουργία του εργοστασίου αναμένεται να αρχίσει τον Ιούνιο του 2026.

Οι συνέργειες

Η παραπάνω εξέλιξη «κουμπώνει» και με μία σειρά από άλλες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τον όμιλο το τελευταίο διάστημα. Η πλέον πρόσφατη πάλι χθες, όπου έγιναν τα αποκαλυπτήρια των σχεδίων για το The Food Hall στον Ρέντη. Για τον όμιλο Σκλαβενίτη το πρώην εργοστάσιο της Pitsos φέρεται να είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για την επόμενη γενιά υπερμάρκετ καθώς πέρα από τους χώρους λιανικής θα υπάρχει και food court με 24 εστιατόρια και καφέ μερικά από τα οποία εκτιμάται ότι θα εκμεταλλεύονται από τον όμιλο.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι μέσα στο καλοκαίρι η Υπεραγορές Σκλαβενίτη προχώρησαν στην εξαγορά των 25 καταστημάτων «Σπιτική Κουζίνα» στην Αττική που έχει κατά βάση παραδοσιακά ελληνικά φαγητά στο μενού της, κατηγορία που όπως προαναφέρθηκε η ΑΥΡΑ ΜΑΕ στοχεύει να εξάγει σε όλο τον κόσμο. Τα σχέδια για την «Σπιτική Κουζίνα», που είναι το πρώτο βήμα στην εστίαση εκτός των σούπερ μάρκετ, ο όμιλος τα κρατάει κλειστά όμως σίγουρα θα βοηθήσουν να κατανοηθεί η συγκεκριμένη κατηγορία καλύτερα μέχρι την λειτουργία του εργοστασίου το καλοκαίρι του 2026.

Φυσικά πέρα από τις νέες δραστηριότητες του ομίλου Σκλαβενίτη και τις εξαγωγές, ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής των 250.000 μερίδων ημερησίως θα κατευθύνεται στα 540 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας. Η κατηγορία του έτοιμου φαγητού μαζί με αυτή του σνακ (σ.σ. υπό την μορφή σάντουιτς, πρωϊνού ή υγιεινών επιλογών) είναι από τις πλέον δυναμικές και ταχύτερα αναπτυσσόμενες μέσα στα σούπερ μάρκετ.

Τα σούπερ μάρκετ που γίνονται εξαγωγείς

Η κίνηση της Σκλαβενίτης που σκοπεύει στις εξαγωγές δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η μόνη που γίνεται στην χώρα μας. Είναι ήδη ευρέως γνωστό το πως η Lidl βοηθάει στις ελληνικές εξαγωγές μέσα από τις εβδομάδες ελληνικής κουζίνας που διοργανώνουν οι αδελφές αλυσίδες σε όλο τον κόσμο.

Πέρυσι τον Απρίλιο η ΑΒ Βασιλόπουλος εγκαινίασε το εξαγωγικό hub της το οποίο, εκτείνεται σε περίπου 2.000 τ.μ και είναι εγκατεστημένο στο κέντρο διανομής της εταιρείας, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης καταλαμβάνοντας 33.000 τ.μ σε 112 στρέμματα, με το κόστος της συνολικής επένδυσης στο 1 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να πραγματοποιούνται ετήσιες εξαγωγές-ξεκίνησαν τον τρέχοντα μήνα-άνω των 70.000-80.000 τόνων φρέσκων φρούτων και λαχανικών προς θυγατρικές της μητρικής της, Ahold Delhaize, στις αγορές των Τσεχία, Σερβία και Ρουμανία, ενώ σε δεύτερο χρόνο δεν αποκλείονται αυτές των Βελγίου και Ολλανδίας.

Τέλος τον τελευταίο χρόνο την εξωστρέφεια των προϊόντων της ιδιωτικής ετικέτας «Από τον Τόπο μας» της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ έχει αναλάβει η νεοσύστατη εμπορική εταιρεία Hellenic Authentic Goods (HAGS), την οποία δημιούργησε ο βασικός μέτοχος της αλυσίδας μαζί με τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ, Μάκης Διαμαντίδης.