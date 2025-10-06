Action: Η ολλανδική αλυσίδα που «ζορίζει» τη Lidl στη Γερμανία, έρχεται Ελλάδα

Στο flash.gr πριν από περίπου δύο μήνες είχαμε γράψει για έναν νέο τύπο καταστήματος της Lidl που άνοιγε εκείνες τις ημέρες στη Γερμανία. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα τυπικό κατάστημα Lidl όπου όμως έχουν αφαιρεθεί σχεδόν όλα τα τρόφιμα και «παίζουν μπάλα» τα ρούχα, τα εργαλεία, τα παιχνίδια, τα κουζινικά, τα είδη κήπου, οι ηλεκτρικές συσκευές και γενικότερα όλο το non food που συναντάμε στα σούπερ μάρκετ της γερμανικής αλυσίδας. Όπως είχαμε γράψει και τότε, η κίνηση αυτή ήταν αποτέλεσμα της πίεσης που δεχόταν από μία σειρά αλυσίδες με κορυφαία την ολλανδική Action που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς.

Η αθόρυβη Action είναι ότι πιο «καυτό» υπάρχει αυτό τον καιρό στον τομέα της χαμηλού κόστους λιανικής (discounter) στην Δυτική Ευρώπη. Σε μεγάλο βαθμό πατάει μεταξύ Jumbo, της πολωνικής Pepco που έχει παρουσία και στη χώρα μας και του non fresh food της Lidl. Ξεκίνησε το 1993 από την πόλη Enkhuizen της Ολλανδίας και σήμερα έχει πάνω από 3.000 καταστήματα σε 13 χώρες με την ανάπτυξη να είναι ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν προσθέτει πάνω από 350 καταστήματα κάθε χρόνο στις αγορές που δραστηριοποιείται. Τελευταίοι κρίκοι που προστέθηκαν φέτος είναι η Ελβετία και η Ρουμανία.

Τα 2/3 των προϊόντων κάτω από 2 ευρώ

Σε εβδομαδιαία βάση τα καταστήματα της επισκέπτονται πάνω από 20 εκατ. πελάτες ενώ έχει παρουσία και με ηλεκτρονικό κατάστημα και app με περίπου 8 εκατ. πελάτες επίσης εβδομαδιαίως. Στους διαδρόμους των καταστημάτων της Action υπάρχουν 14 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων ανάμεσα τους και τρόφιμα με μεγάλη διάρκεια ζωής όπως σοκολάτες, καφές, μπισκότα, ξηροί καρποί κ.α. Περίπου τα 2/3 των προϊόντων πωλούνται κάτω των 2 ευρώ και υπάρχουν 150 προϊόντα που ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση στην λογική που σε μεγαλύτερο βαθμό λειτουργεί και η Lidl.

Κατοχύρωση σημάτων στην Ελλάδα

Την περασμένη εβδομάδα οριστικοποιήθηκε η επέκταση κατοχύρωσης μίας σειράς εμπορικών σημάτων για την ελληνική αγορά από την ολλανδική μητρική της αλυσίδας, Action Service & Distibutie, κίνηση που μαρτυρά ότι η Action προετοιμάζει το έδαφος για την έλευση της στη χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπτωτική αλυσίδα από την Κεντρική Ευρώπη που αναπτυσσόταν την περασμένη δεκαετία έχει στραφεί στη Νότια τα τελευταία χρόνια ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα στην Ιταλία το 2021, στην Ισπανία το 2022 και στην Πορτογαλία πέρυσι.