Lidl Home & Living: Ετοιμάζει το πρώτο σούπερ μάρκετ χωρίς τρόφιμα - Πού ανοίγει

Εάν υπάρχει μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ η οποία πρωτοπορεί σε πανευρωπαϊκό – και όχι μόνο – επίπεδο αυτή δεν είναι άλλη από την Lidl. O γερμανικός κολοσσός των 12.600 καταστημάτων σε Ευρώπη και ΗΠΑ, έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα τύπο καταστήματος όπου μέσα από εβδομαδιαίες ανανεώσεις καταφέρνει να προσελκύει τους πελάτες τόσο για αγορές σε τρόφιμα αλλά κυρίως σε άλλα είδη.

Η δραστηριότητα των μη τροφίμων (non food) είναι το δυνατό χαρτί της Lidl σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μάλιστα σε αρκετές κατηγορίες όπως είναι τα εργαλεία και τα παιδικά ρούχα η γερμανική αλυσίδα φέρεται να είναι No1 πωλητής στην Ευρώπη. Τον τομέα του non food η Lidl εξετάζει να τον αναπτύξει και ανεξάρτητα. Ήδη από το περασμένο καλοκαίρι λειτουργεί σε Ουγγαρία και Πολωνία δύο καταστήματα Parkside τα οποία φιλοξενούν ολοκληρωμένες συλλογές μηχανημάτων εργαλείων και μηχανημάτων που βρίσκει κάποιος σε εβδομαδιαίες προσφορές μέσα στην αλυσίδα.

Lidl Home & Living

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα φέτος θα ανοίξει στην Γερμανία το πρώτο Lidl που θα φιλοξενεί έξι βασικές κατηγορίες non food. Το νέο κατάστημα θα διαθέτει αρκετό χώρο για τις έξι μάρκες της Lidl: Parkside (εργαλεία), Crivit (αθλητικά είδη), Esmara (μόδα), Silvercrest (ηλεκτρονικά είδη), Livarno (εξοπλισμός για το σπίτι και τον κήπο) και Lupila (παιδικά προϊόντα). Το concept θα ονομάζεται Lidl Home & Living και η πρώτη τοποθεσία θα είναι στο Lötschtetten, κοντά στα ελβετικά σύνορα. Απέναντι από το νέο κατάστημα υπάρχει ήδη ένα κλασικό σούπερ μάρκετ Lidl.



Εάν το νέο concept τύχει καλής υποδοχής από τους πελάτες, η Lidl σχεδιάζει να ανοίξει περισσότερα καταστήματα Home & Living όπως αυτό σε όλη τη Γερμανία. Πηγές κοντά στην εταιρεία αναφέρουν ότι ο στόχος είναι να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη θέση της Lidl στον λεγόμενο τομέα των μη τροφίμων. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην γερμανική αγορά η Lidl αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στο non food όπως η Action – διαθέτει περίπου 3.000 καταστήματα και εξετάζει να ανοίξει επιπλέον 500 στην Γερμανία – καθώς και την Teddy και την Woolworth.



Σε ένα από τα πρώτα δοκιμαστικά καταστήματα κοντά στην έδρα της εταιρείας στο Neckarsulm, η Lidl δοκίμασε το concept των λεγόμενων «παγκόσμιων αναγκών», όπου τα προϊόντα ήταν ταξινομημένα ανά θέμα, όπως DIY, κήπος, αθλητισμός και lifestyle, μόδα, είδη για παιδιά και κουζίνα και νοικοκυριό. Η ποικιλία των προϊόντων ήταν οπτικά κωδικοποιημένη με χρώματα και εκτίθετο σε θεματικά ράφια.