Σκλαβενίτης: Έτσι θα είναι το Food Hall που ετοιμάζει στον Ρέντη (φωτογραφία)

Στην δημιουργία του μεγαλύτερου FoodHall στην Ελλάδα, ενός πολυχώρου γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια προχωράει ο Σκλαβενίτης στον χώρο όπου πριν μερικά χρόνια φιλοξενούνταν το εργοστάσιο της Pitsos.

Σύμφωνα με κύκλους κοντά στην διοίκηση της Σκλαβενίτης στόχος του νέου χώρου είναι να προσφέρει μία ολιστική εμπειρία, συνδυάζοντας την ποικιλία και την ποιότητα στην εστίαση με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον.

Σήμερα με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών του 2024 η διοίκηση κοινοποίηση φωτορεαλιστικό από τον νέο χώρο.

Στον χώρο του The FoodHall το μεγαλύτερο μέρος θα καλύπτει μία υπεραγορά (ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ) 16.000 τ.μ., ένα food Court με 25 εστιατόρια και cafe, αγορά μικρών παραγωγών, εξωτερικός και εσωτερικός παιδότοπος και αίθουσα εκπαίδευσης προσωπικού του ομίλου. Συνολικά οι εκθεσιακοί χώροι ξεπερνούν τα 50.000 τ.μ. και οι θέσεις στάθμευσης θα φθάνουν τις 1.400.

Το The FoodHall το οποίο θα λειτουργεί δίπλα στις εγκαταστάσεις του Alou Fun Park (πλησίον συμβολής των Λεωφόρων Πέτρου Ράλλη και Κηφισού) θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ. Πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή και θα αποτελεί ορόσημο για την Αττική και την Ελλάδα, καθώς αναμένεται να δέχεται πάνω από 20.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες καθημερινά.

Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα €150 εκατ. και θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας.

Αύξηση τζίρου, εργαζομένων και πελατών

Όπως προαναφέρθηκε σήμερα ο όμιλος (Υπεραγορές Σκλαβενίτη, Σκλαβενίτης Κύπρου, TheMart και Χαλκιαδάκης) κοινοποίησε τα οικονομικά του μεγέθη για το 2024. Σύμφωνα με αυτά ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα €5,56 δισ. (έναντι €5,16 δισ. το 2023) ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων ανήλθαν στα €108,7 εκατ. (ποσοστό 1,95% επί του συνολικού Κύκλου Εργασιών).

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 712.000 (έναντι 664.000 Πελατών το 2023). Έως σήμερα, ο μέσος όρος πελατών ανά ημέρα είναι 753.000. Σε ότι αφορά στους εργαζόμενους πέρυσι ήταν 39.835 (έναντι 36.766 Εργαζομένων το 2023), ενώ σήμερα είναι 41.633.