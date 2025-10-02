Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις σε γάλα, λάδι, τυρί, χαρτικά από 10/10 στα ράφια- Το παρασκήνιο της απόφασης

Ανάσα στο καλάθι της νοικοκυράς υπόσχεται η νέα συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων. Από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων θα εμφανιστούν με μειωμένες τιμές στα ράφια και στα ψυγεία.

Οι εκπτώσεις, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα κυμανθούν κατά μέσο όρο από 5% έως 10%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν και το 10%. Οι λίστες με τα προϊόντα θα σταλούν στο υπουργείο από τους προμηθευτές μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σημάνσεις στα ράφια και ανακοινώσεις

Ακόμα συζητείται το αν θα υπάρξουν ειδικές σημάνσεις στα ράφια, ώστε οι καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα τα προϊόντα με μειωμένες τιμές. Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Ανάπτυξης θα εκδίδει συνεχείς ανακοινώσεις με αναλυτική ενημέρωση για τα προϊόντα που θα μπαίνουν στη λίστα των εκπτώσεων.

Η λίστα με τις μειώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα περιλαμβάνονται σχεδόν όλα τα βασικά αγαθά του νοικοκυριού:

ζυμαρικά, γάλα, γιαούρτια, τυριά

κρέας, ψάρια (φρέσκα και κατεψυγμένα), αβγά

ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια

αλλαντικά, ψωμί του τοστ, φρυγανιές, μπισκότα

φρέσκα και κατεψυγμένα λαχανικά, κονσέρβες

καφέδες, χυμοί, αναψυκτικά, σοκολατοειδή

απορρυπαντικά, καθαριστικά, χαρτικά, οδοντόκρεμες, σαμπουάν

Με άλλα λόγια, τα είδη που «γεμίζουν» καθημερινά το καλάθι του σούπερ μάρκετ.

Στόχος: Και τα Χριστούγεννα με μειωμένες τιμές

Το σχέδιο προβλέπει να διατηρηθούν οι μειώσεις μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων, ίσως και στις αρχές του 2026.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη σήμανση στα ράφια, αλλά και τα εμπόδια που θέτει ο Κώδικας Δεοντολογίας, θα συζητηθούν τις επόμενες ημέρες μεταξύ λιανεμπόρων και υπουργείου.



Η πρόθεση είναι ξεκάθαρη: τα προϊόντα με έκπτωση να φέρουν ειδική σήμανση ώστε να ξεχωρίζουν εύκολα. Κάθε αλυσίδα, πάντως, θα μπορεί να επιλέξει το δικό της χρώμα, ενώ στα καταστήματα θα τοποθετηθούν αφίσες που θα ενημερώνουν το κοινό.

Τι είχε προηγηθεί – Το «σίριαλ» των 1.000 κωδικών

Η χθεσινή ανακοίνωση δεν ήρθε εύκολα. Εδώ και εβδομάδες το υπουργείο Ανάπτυξης πίεζε για μειώσεις σε 1.000 προϊόντα, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει ακόμα και πριν τη ΔΕΘ:

«Οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων δεσμεύτηκαν ότι θα μειώσουν τις τιμές. Η επιχειρηματικότητα πρέπει να δείξει στην πράξη την ευθύνη της».



Οι αλυσίδες, ωστόσο, αντέδρασαν έντονα. Μιλούσαν για παρεμβάσεις που στραγγαλίζουν την αγορά και θύμιζαν συνεχώς τα χαμηλά περιθώρια κέρδους λόγω πληθωρισμού, ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες και αυξημένου κόστους εργασίας.

Η κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, τον περασμένο Ιούλιο, αφαίρεσε από τα σούπερ μάρκετ το βασικό τους «όπλο» στην αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα το υπουργείο να εντείνει τις πιέσεις.

Παρά ταύτα, μέχρι και πρόσφατα ο κλάδος κρατούσε σκληρή στάση. Ο πρόεδρος της ΕΣΕ και επικεφαλής της Metro (My Market), Αριστοτέλης Παντελιάδης, είχε δηλώσει σε εκδήλωση: «Το θέμα των 1.000 κωδικών είναι μεγάλη ιστορία. Μόνα τους τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να το υλοποιήσουν. Χρειάζεται η στήριξη των προμηθευτών. Τέτοια παρεμβατικά μέτρα είναι αδύνατον να λειτουργήσουν».

Θεοδωρικάκος: «Ζήτημα κοινωνικής ευθύνης»

Μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε τη συμφωνία «θετική και αναγκαία», καλώντας τις αλυσίδες να ρίξουν κι άλλο τα περιθώρια κέρδους: «Για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με μεγαλύτερη ένταση. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και ότι ήδη η Ελλάδα καταγράφει χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων σε σχέση με την Ευρωζώνη: 1,4% έναντι 3%.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ και τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Αύγουστο του 2025, έναντι 3,9% στην Ε.Ε. συνολικά.

Η χώρα μας κατέχει την 4η χαμηλότερη θέση στην Ένωση, με τη Ρουμανία να «φλέγεται» στο 9,1% και την Κύπρο να εμφανίζει αποπληθωρισμό -2,3% λόγω του μηδενικού ΦΠΑ σε βασικά είδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της Eurostat αφορούν όλα τα σημεία πώλησης τροφίμων και ποτών, όχι μόνο τα σούπερ μάρκετ, αλλά και παντοπωλεία, φούρνους, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία και λαϊκές αγορές.