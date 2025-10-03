Θεοδωρικάκος: «Τιμή μας να επιστρέψει κάθε χαμένο ευρώ στους πολίτες

Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος απαντώντας στην τοποθέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβεσί, για την ανάγκη αλλαγής του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών.

«Διαφάνεια και λογοδοσία για όλους και για όλα. Αυτή είναι η στάση μου και η θέση της παράταξης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος είναι η αναθεώρηση του άρθρου στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση», τόνισε με νόημα.

«Κυνηγάμε και το τελευταίο ευρώ»

Ο υπουργός μιλώντας στο OPEN αποκάλυψε ότι, όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο, βρήκε «εκατοντάδες εκατομμύρια» που είχαν δοθεί σε εταιρείες για επενδύσεις οι οποίες δεν έγιναν ποτέ.

«Ήδη έχουν επιστραφεί 80 εκατομμύρια. Είναι υπόθεση τιμής να πάρουμε πίσω κάθε ευρώ. Αυτό είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στην κοινωνία», υπογράμμισε.

Πίεση στα σούπερ μάρκετ – Μειώσεις τιμών από Οκτώβριο

Για τη συνάντηση με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για «συνεχή αγώνα» ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά.

Μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε πως «δεσμεύτηκαν για μειώσεις σε τουλάχιστον 1.000 προϊόντα – τρόφιμα, είδη σπιτιού και προσωπικής υγιεινής – με πτώση πάνω από 5%. Θέλουμε να είναι περισσότεροι οι κωδικοί και για μεγαλύτερη διάρκεια, ακόμα και μετά τα Χριστούγεννα», σημείωσε.

«Ο νόμος είναι νόμος» – Πρόστιμα χωρίς παρεμβάσεις

Αναφερόμενος στα πρόστιμα της ΔΙΜΕΑ σε μεγάλες αλυσίδες, ο Υπουργός ήταν ξεκάθαρος:

«Δεν υπάρχει εξαίρεση, όσα δισεκατομμύρια κι αν κάνει τζίρο μια επιχείρηση. Αν επενέβαινα για να σταματήσω πρόστιμο, θα ήταν παράβαση καθήκοντος – κάτι που δεν θα κάνω ποτέ. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, αλλά προέχει η προστασία του καταναλωτή».

Νέα Αρχή για τον καταναλωτή – 300 ελεγκτές στη μάχη

Τις επόμενες ημέρες ξεκινά δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Η νέα δομή θα στελεχωθεί με 300 ελεγκτές, θα αποκτήσει ψηφιακά εργαλεία για εντατικούς ελέγχους και θα λειτουργεί πλήρως μέσα σε έξι μήνες. Παράλληλα, θα υπάρξει κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή.