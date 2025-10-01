Συνάντηση Φλωρίδη - Κοβέσι: Ζήτησε την αναθεώρηση του άρθρου 86 - Τι απάντησε ο υπ. Δικαιοσύνης

Την ενίσχυση του τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Κοβεσι φέρεται να ζήτησε την ενίσχυση του τμήματος με 3 ακόμη εισαγγελείς (αυτή τη στιγμή απασχολούνται 10), την πρόσληψη 6 ατόμων ως διοικητικό προσωπικό, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και τη βελτίωση των υποδομών και του χώρου που εργάζονται.

Ζήτησε αναθεώρηση του άρθρου 86 και στήριξε τον Ν. Πασχάλη

Κατά τις ίδιες πηγές, ζήτησε επίσης την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, με τον κ. Φλωρίδη να αναφέρει πως ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρηση του.



Την ικανοποίηση του για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές φέρεται να εξέφρασε ο επικεφαλής του ελληνικού τμήματος Νίκος Πασχάλης



Η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει συναντηθεί και με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση της και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Το Άρθρο 86 του Συντάγματος: Η Δίωξη Υπουργών και το Ειδικό Δικαστήριο

Το Άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος αποτελεί μια κρίσιμη διάταξη που ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ποινική δίωξη κατά προσώπων που διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, για αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο μηχανισμός αυτός εξασφαλίζει τη λογοδοσία των πολιτικών προσώπων, διατηρώντας ταυτόχρονα την πολιτική σταθερότητα, καθώς θεσπίζει μια ιδιαίτερη διαδικασία που αποκλίνει από τη συνήθη ποινική δίωξη.

Η αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής

Η βασική αρχή του Άρθρου 86 είναι ότι μόνο η Βουλή των Ελλήνων έχει την αρμοδιότητα να κινήσει τη δίωξη κατά των μελών της Κυβέρνησης. Πρόκειται για έναν κανόνα που αποσκοπεί στην προστασία της εκτελεστικής εξουσίας από καταχρηστικές ή πολιτικά υποκινούμενες διώξεις, εξ ου και απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται κάθε μορφή δίωξης, ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης κατά των εν λόγω προσώπων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής. Αν προκύψουν στοιχεία σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση, αυτά πρέπει να διαβιβαστούν αμελλητί στη Βουλή.

Η διαδικασία άσκησης δίωξης

Η διαδικασία για την άσκηση δίωξης είναι αυστηρά καθορισμένη:

Πρόταση Δίωξης: Υποβάλλεται από τριάντα (30) τουλάχιστον βουλευτές. Προκαταρκτική Εξέταση: Η Βουλή, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151 βουλευτές), συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Εάν δεν ληφθεί αυτή η απόφαση, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Τελική Απόφαση: Το πόρισμα της επιτροπής εισάγεται στην Ολομέλεια, η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η τελική απόφαση απαιτεί επίσης την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Ανάκληση/Αναστολή: Η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει την απόφασή της ή να αναστείλει τη δίωξη ή την προδικασία, με την ίδια πλειοψηφία.

Το Ειδικό Δικαστήριο

Το Ειδικό Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαστήριο που κρίνει τις υποθέσεις αυτές σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Συγκροτείται για κάθε υπόθεση από κλήρωση:

Έξι (6) μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Επτά (7) μέλη του Αρείου Πάγου.

Λειτουργεί επίσης Δικαστικό Συμβούλιο (από δύο μέλη του ΣτΕ και τρία του Αρείου Πάγου) που αποφασίζει για την προδικασία και ορίζει τον ανακριτή (μέλος του Αρείου Πάγου). Καθήκοντα εισαγγελέα ασκεί κληρωμένο μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Σε περίπτωση παραπομπής, συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι (π.χ. απλοί πολίτες ή υπάλληλοι).

Το Άρθρο 86 διασφαλίζει έτσι ότι τα μέλη της Κυβέρνησης υπόκεινται σε έλεγχο, αλλά μέσα από έναν ειδικό, θεσμικά κατοχυρωμένο μηχανισμό, που εξισορροπεί την ανάγκη για δικαιοσύνη με την ανάγκη για ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας.

