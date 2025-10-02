Κοβέσι: Η διαφθορά σκοτώνει - Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο νεποτισμού, η δικαιοσύνη δεν είναι ριάλιτι

Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία βρίσκεται από χθες Τετάρτη στην Ελλάδα πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μιλάει για αρκετά ζητήματα.

Άφιξη της Λάουρα Κοβέσι στον χώρο της συνέντευξης τύπου, εντός του λιμανιού του Πειραιά. pic.twitter.com/6Cdh4UtWaG — Flash.gr (@flashgrofficial) October 2, 2025

Ανάμεσα στα θέματα που αναφέρει η Ευρωπαία Εισαγγελέας είναι και αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο σημείωσε κατά την συνέντευξη Τύπου: «Για χρόνια εγκληματίες με τη βοήθεια δημοσίων υπαλλήλων κλέβουν ευρωπαϊκά λεφτά, που προορίζονταν για τίμιες αγρότες, όχι για βίλες και αμάξια. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε συνώνυμο της Διαφθοράς και του νεποτισμού. Δεν υπάρχει πρόβλεψη, δεν υπάρχει έρευνα. Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία. Όπως και στα Τέμπη, η έρευνα δεν μπόρεσε να εξελιχθεί λόγω του ελληνικού Συντάγματος».

Λάουρα Κοβέσι: «Υπάρχει η πολιτική βούληση ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία» pic.twitter.com/IRATjRlwiS — Flash.gr (@flashgrofficial) October 2, 2025

«Η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει»

Η Λ. Κοβέσι τόνισε σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη ότι δεν είναι χαρούμενη «γιατί η δικαιοσύνη μπλοκαρίστηκε. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια για τα Τέμπη. Δεν μπορώ να διανοηθεί τη θλίψη των ανθρώπων. Οι εισαγγελείς πρέπει να διεξάγουν ανεξάρτητες έρευνες. Ένα κομμάτι της έρευνας για Τέμπη έχει μπλοκαριστεί λόγω του Συντάγματος. Η τραγωδία δεν θα είχε συμβεί αν είχε ολοκληρωθεί το πρότζεκτ. Ο μόνος τρόπος να κλείσει η πληγή είναι η δικαιοσύνη».

Και συμπλήρωσε για την υπόθεση των Τεμπών: «Δεν θα επιμείνω να πω πολλά, υπήρχαν φήμες για παράνομο φορτίο. Το κοιτάμε, αλλά δεν έχουμε πληροφορίες για να ανοίξουμε μια έρευνα. Αν υπάρχουν κι άλλες πληροφορίες, στείλτε μας. Μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να ανοίξουμε έρευνα για λαθρεμπόριο. Αλλά το κοιτάμε κι αν βρούμε κάτι θα ανοίξουμε δικογραφία».

Παράλληλα, σημείωσε πως «παντού υπάρχει διαφθορά. Το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Στην Ελλάδα είναι συστηματικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ο Πειραιάς, αλλά όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια». «Η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα παράδειγμα αλλά υπάρχουν κι άλλα», πρόσθεσε.

Απάντησε, μάλιστα, και στην κριτική που έχει ασκηθεί ότι δεν είναι ανεξάρτητη, κάνοντας λόγο για fake news: «Είμαστε απολύτως ανεξάρτητοι από τον τρόπο που έχει οργανωθεί η υπηρεσία. Καμία αρχή δεν μπορεί να μας δώσει οδηγίες».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «αν η δικαιοσύνη γίνεται ριάλιτι, υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα σχολιάσω τι λένε οι πολιτικοί, αλλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει σύννεφο καπνού. Ας μιλήσουμε για την ταμπακιέρα. Η συστηματική διαφθορά δεν άφησε τους αγρότες να πάρουν τα λεφτά. Έλαβα ένα γράμμα από μια πολίτη που έχει φάρμα, μου έστειλε φωτογραφίες και είπε ότι δεν μπορεί να βρει ευρωπαϊκά λεφτά γιατί κατέληξαν σε δωροδοκίες. Δεν ήθελε να συμβάλει στη διαφθορά και έμεινε χωρίς επιδότηση. Με διασπορά φημών δεν θα λυθεί το θέμα».

Η επίσκεψη της Κοβέσι στην Ελλάδα είναι κομβικής σημασίας, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κεντρικό ρόλο στη διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων που αφορούν την απάτη, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τις συναντήσεις που είχε, η ίδια αναφέρθηκε και σε άκρως σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τις τρεις σημαντικότερες δικογραφίες που ελέγχονται αυτή την περίοδο και αφορούν στη Σύμβαση 717, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιχείρηση «Καλυψώ» στα τελωνεία του Πειραιά.

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Συνολικά, στη συνέντευξη Τύπου η Λάουρα Κοβέσι παρουσιάζει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Συνάντηση με τον Γ. Φλωρίδη

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας συναντήθηκε την Τετάρτη με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, και με τον υφυπουργό, Γιάννη Μπούγα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Κοβεσι φέρεται να ζήτησε την ενίσχυση του τμήματος με 3 ακόμη εισαγγελείς (αυτή τη στιγμή απασχολούνται 10), την πρόσληψη 6 ατόμων ως διοικητικό προσωπικό, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και τη βελτίωση των υποδομών και του χώρου που εργάζονται.