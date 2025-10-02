Η talk of the town Κοβέσι με τη σημαία της Ουκρανίας

Η επίσκεψη της Κοβέσι στην Αθήνα είναι το talk of the town των τελευταίων ημερών γιατί η αντιπολίτευση περιμένει με το μαχαίρι στα δόντια να ακούσει την επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου να κατατρωπώνει τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του για τα πάντα και για όλα.

Αφού ξεπεράσουμε το γεγονός ότι δεν έχει κάποια αρμοδιότητα η κ. Κοβέσι να ζητά την αναθεώρηση ή όχι ενός άρθρου του Συντάγματος - θα σταθώ στη στυλιστική, συμβολική επιλογή που έκανε φορώντας μια καρφίτσα με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας στο πέτο.

Και γιατί ουκρανική σημαία; Διότι η κ. Κοβέσι είναι από τη Ρουμανία που συνορεύει με την Ουκρανία την οποία στήριξε από την πρώτη στιγμή της εισβολής του Πούτιν.

Αφήστε δε, που τις τελευταίες εβδομάδες εκεί στα βορειοανατολικά σύνορα της Ρουμανίας μαζεύουν κάτι θραύσματα από drones που μπαινοβγαίνουν σε ευρωπαϊκό και νατοϊκό εναέριο χώρο.

Δεν ξέρω κατά πόσο θα μαζευτούν άλλου είδους «συντρίμμια» αφού θα ολοκληρώσει την επίσκεψή της.

Eurokinissi

Eurokinissi