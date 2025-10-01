Στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ενίσχυση διαφάνειας σε ευρωπαϊκούς πόρους

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτελεσματικότερη προστασία των ευρωπαϊκών πόρων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στρατηγικής σημασίας μεταξύ της ελληνικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι , στα γραφεία της ΑΑΔΕ.

Στη συνάντηση, όπου συμμετείχαν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τελωνειακής και φορολογικής απάτης.

Το Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού: Customs NextGEN

Ο Υπουργός και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ παρουσίασαν στην κ. Κοβέσι το φιλόδοξο πρόγραμμα Customs NextGEN, το οποίο προβλέπει τον πλήρη εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των ελληνικών τελωνείων μέχρι το 2029.Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος περιλαμβάνουν:

Ενσωμάτωση ΣΔΟΕ: Εντός του Οκτωβρίου 2025, η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ θα έχει πλήρως ενσωματωθεί στην ΑΑΔΕ .

Εντός του Οκτωβρίου 2025, η θα έχει πλήρως ενσωματωθεί στην ΑΑΔΕ . Ψηφιακή Επιτήρηση: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής επιτήρησης (Hellenic Digital Customs Borders) για φορτηγά και κοντέινερ που εισέρχονται/εξέρχονται από τη χώρα, εντός του 2026 .

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για φορτηγά και κοντέινερ που εισέρχονται/εξέρχονται από τη χώρα, εντός του 2026 . Hub Ελέγχου Πειραιά: Δημιουργία, έως τον Σεπτέμβριο του 2026, εξειδικευμένου κέντρου στοχοποίησης υπόπτων κοντέινερ στον Λιμένα Πειραιά, σε συνεργασία με τις βρετανικές αρχές .

Δημιουργία, έως τον Σεπτέμβριο του 2026, εξειδικευμένου κέντρου στον Λιμένα Πειραιά, σε συνεργασία με τις βρετανικές αρχές . Κέντρο Ελέγχου Εγγράφων: Δημιουργία Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη για τον έλεγχο τελωνειακών εγγράφων, ενσωματώνοντας διαδικασίες για 40 Τελωνεία έως τον Ιούνιο του 2026 .

Δημιουργία Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου στη για τον έλεγχο τελωνειακών εγγράφων, ενσωματώνοντας διαδικασίες για 40 Τελωνεία έως τον Ιούνιο του 2026 . Μεταρρύθμιση UCC: Ολοκληρωμένη αναβάθμιση του εθνικού πληροφοριακού συστήματος για την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC), μεταξύ 2026 και 2029.

Χρηματοδότηση και Ενίσχυση

Για τη χρηματοδότηση του Customs NextGEN θα διατεθούν περισσότερα από 280 εκατ. ευρώ. Ήδη έχουν διατεθεί 80 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για το ψηφιακό έργο παρακολούθησης φορτηγών και κοντέινερ.

Στα επόμενα τέσσερα χρόνια θα επενδυθούν επιπλέον 203 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας, περιλαμβάνοντας:

125 εκατ. ευρώ για την πρόσληψη περίπου 1.100 εργαζομένων στα Τελωνεία .

στα Τελωνεία . 40 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 8 συστημάτων X-Ray για ελέγχους φορτίων .

για ελέγχους φορτίων . 20 εκατ. ευρώ για 2 συστήματα X-Ray για εμπορευματικούς συρμούς.

Συνεργασία με την EPPO

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε επίσης η ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Συγκεκριμένα, τέθηκαν τα ζητήματα:

Διάθεση ειδικών: Παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών ερευνητών και τελωνειακών υπαλλήλων για την υποστήριξη των ερευνών της EPPO στην Ελλάδα .

Παροχή και τελωνειακών υπαλλήλων για την υποστήριξη των ερευνών της EPPO στην Ελλάδα . Ανταλλαγή Πληροφοριών: Πρόσβαση της EPPO στο δίκτυο EUROFISC , ένα βασικό εργαλείο για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ .

Πρόσβαση της EPPO στο δίκτυο , ένα βασικό εργαλείο για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ . Μισθολογική Εξομοίωση: Μισθολογική εξομοίωση των στελεχών (Γραμματέων και Χρηματοοικονομικών Ερευνητών) της EPPO στην Αθήνα, σε αναγνώριση του αυξημένου φόρτου εργασίας τους.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την άριστη συνεργασία και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της κοινής δράσης, προς όφελος της διαφάνειας και της προστασίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.