Έρχεται στην Αθήνα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι

Στην Αθήνα θα βρίσκεται τις επόμενες ώρες η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), Λάουρα Κοβέσι, για μία σειρά σημαντικών επαφών με την πολιτική και δικαστική ηγεσία.

Το βασικό ραντεβού της Κοβέσι έχει προγραμματιστεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, το οποίο πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη. Η συνάντηση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κεντρικό ρόλο στη διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων που αφορούν την απάτη, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κοβέσι ενδέχεται να έχει συναντήσεις και με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του ελληνικού δικαστικού συστήματος. Δεν αποκλείεται να συναντηθεί με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Τζαβέλα, ενισχύοντας έτσι τον συντονισμό μεταξύ της ελληνικής δικαιοσύνης και του ευρωπαϊκού οργάνου.

Η επίσκεψη της επικεφαλής της EPPO αποκτά ιδιαίτερο βάρος, δεδομένου ότι η Ελλάδα διαχειρίζεται μεγάλα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει απάτες που ζημίωσαν την Ε.Ε., με την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ οι εξελίξεις γύρω από τα Τέμπη παραμένουν επίσης ψηλά στην ατζέντα.

Τέλος, είναι πιθανό η Λάουρα Κοβέσι να παραχωρήσει και συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.