Μαρινάκης: Δεν θα επιτρέψουμε έναν δεύτερο γύρο εργαλειοποίησης της τραγωδίας των Τεμπών

O Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών δέχθηκε μπαράζ ερωτήσεων για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και για τα αιτήματα συγγενών να γίνει εκταφή συγγενών τους που χάθηκαν στην τραγωδία στα Τέμπη.

«Όλοι ζητάμε δικαιοσύνη, το πρόβλημα είναι με όσους θέλουν να παραστήσουν τους αυτόκλητους δικαστές αλλά η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει έναν δεύτερο γύρο εργαλειοποίησης της τραγωδίας των Τεμπών» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας πως κάποια κόμματα βρίσκουν την ευκαιρία προβολής τους πατώντας «στις πλάτες ενός πονεμένου πατέρα».

Επανέλαβε επίσης πως «συγκεκριμένα κόμματα προσπαθούν να παίξουν καθυστερήσεις ώστε να μην ξεκινήσει η δίκη, θέλουν να κάνουν τη χώρα μπανανία. Η χώρα δεν θα γίνει μπανανία, θα υψώσουμε τείχος προστασίας στους θεσμούς και δεν θα επιτρέψουμε την μπαχαλοποίηση που κάποιοι θέλουν».







