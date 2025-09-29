Τέμπη: Πιο κοντά στην έναρξη της δίκης - «Πράσινο φως» από την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας

Τη σύμφωνη γνώμη της στην εισαγγελική πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, Λάμπρου Τσόγκα, έδωσε η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας, για την εισαγωγή στο ακροατήριο της υπόθεσης για την τραγωδία των Τεμπών.

Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει και τυπικά ο δρόμος για τον προσδιορισμό της βασικής δίκης, με 36 κατηγορουμένους.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, σημαντικό για το χρόνο που θα απαιτηθεί για να μπορέσει να προσδιοριστεί η δίκη είναι να μεταφραστεί το κατηγορητήριο στην ιταλική γλώσσα για τους Ιταλούς κατηγορουμένους της Ηellenic Train.