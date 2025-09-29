Ελλάδα Τραγωδία στα Τέμπη Σιδηροδρομικό Δυστύχημα Δικαστήρια Εισαγγελέας

Τέμπη: Πιο κοντά στην έναρξη της δίκης - «Πράσινο φως» από την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας

Παράγοντας που κρίνει το χρόνο είναι και η μετάφραση του κατηγορητηρίου στα ιταλικά, για τους κατηγορούμενους της Hellenic Train.

Ιntime
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

Τη σύμφωνη γνώμη της στην εισαγγελική πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, Λάμπρου Τσόγκα, έδωσε η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας, για την εισαγωγή στο ακροατήριο της υπόθεσης για την τραγωδία των Τεμπών.

Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει και τυπικά ο δρόμος για τον προσδιορισμό της βασικής δίκης, με 36 κατηγορουμένους.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, σημαντικό για το χρόνο που θα απαιτηθεί για να μπορέσει να προσδιοριστεί η δίκη είναι να μεταφραστεί το κατηγορητήριο στην ιταλική γλώσσα για τους Ιταλούς κατηγορουμένους της Ηellenic Train.

