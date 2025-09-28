Τέμπη: «Ο Ασλανίδης πήρε οχτώ κομμάτια οστών, τρία είναι του γιου του»

Σε νέες καταγγελίες για την τραγωδία στα Τέμπη προχώρησε ο ποινικολόγος Γιάννης Μαντζουράνης, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια του Παύλου Ασλανίδη. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Mega αποκάλυψε ότι περισσότερα από 300 οστικά τεμάχια θυμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται αποθηκευμένα μέσα σε σακουλάκια σε γραφείο της Εισαγγελίας Λάρισας από το 2023, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εξετάσεις.



«Υπάρχουν σε ένα γραφείο της Εισαγγελίας σακουλάκια με οστά. Βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος. Το έμαθα από έντιμο υπάλληλο που μου έστειλε στο email μου πως στο τάδε γραφείο είναι τα οστά (...). Ζητάμε από τον ανακριτή να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές στα οστά. Άρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τρεις φορές αίτημα εκταφής»



Μιλώντας συγκεκριμένα για την περίπτωση του κ. Ασλανίδη αποκάλυψε τα εξής: «Ο κ. Ασλανίδης έχει κάνει τρεις φορές αίτημα εκταφής στον ανακριτή που το απέρριψε και στη συνέχεια προσφύγαμε άλλες τρεις φορές στο Συμβούλιο Εφετών Λάρισας που και αυτό τα απέρριψε. Προ των πορισμάτων (...). Η αιτιολογία είναι πως παρέλκει αυτή η ανακριτική πράξη (...). Στο φέρετρο που του έδωσαν έχει οχτώ κομμάτια και τα τρία έχουν ταυτοποιηθεί ότι είναι του γιου του. Τα πέντε είναι ορφανά. Του δώσανε δύο σακούλες, πλαστικές (...). Στα τρία είχε γίνει ταυτοποίηση DNA, που ήταν πράγματι του γιου του. Αυτά δε δόθηκαν στους γονείς. Εστάλησαν στο οικείο γραφείο τελετών με την εντολή να παραδοθούν σφραγισμένα τα φέρετρα, καρφωμένα και να μην τα ανοίξουν», είπε.



Στη συνέχεια ο κ. Μαντζουράνης πρόσθεσε πως «πράγματι, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μετά από 2,5 χρόνια να μην βρεθεί ουσία, όμως, δεν υπάρχει βεβαιότητα. Η ελπίδα μας είναι πως τα διαμελισμένα μέλη είναι μέσα σε χοντρές πλαστικές σακούλες σφραγισμένα (...). Άρα υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρχουν υπολείμματα σε υγρή μορφή. Η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη που αρνούνται πεισματικά τις τοξικολογικές εξετάσεις, δεν έχουν κανένα λόγο αφού είναι βέβαιοι πως δεν πρόκειται να βρούμε κάτι σε 2,5 χρόνια. Η εμμονή σημαίνει ομολογία ενοχής. Αυτοί που αρνούνται, ξέρουν», πρόσθεσε.