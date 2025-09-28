Διαψεύδει τα περί κόμματος η Μαρία Καρυστιανού: Θέλω να δω κάτι καινούργιο, αλλά δεν θα το οργανώσω

Διαψεύδει τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος η Μαρία Καρυστιανού, με συνέντευξή της στην εφημερίδα «Καθημερινή», τονίζοντας ωστόσο ότι προτάσεις για την ίδρυση πολιτικού σχηματισμού γίνονται τόσο προς την ίδια όσο και προς άλλους συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, ακόμη και από βουλευτές.

Όπως επισημαίνει, η συζήτηση αυτή συντηρείται κυρίως για να προσάψει ιδιοτέλεια στον ανιδιοτελή αγώνα των οικογενειών των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι ονειρεύεται κάτι «καινούριο και καθαρό» στο πολιτικό σκηνικό, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα ηγηθεί ή θα συμμετάσχει ενεργά σε μια τέτοια πρωτοβουλία.

«Εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η «εμμονή» με το αν θα ασχοληθεί προσωπικά με την πολιτική ξεκίνησε από φιλοκυβερνητικά μέσα, τα οποία, όπως λέει, επιχειρούν να δείξουν ότι πίσω από τον αγώνα των οικογενειών κρύβονται άλλα κίνητρα.

«Από τότε που έχασα το παιδί μου, με ακουμπούν πολύ περισσότερο τα θέματα κράτους δικαίου», δηλώνει. «Όμως εγώ δεν θα οργανώνω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Επιθυμώ πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούριο. Είμαι και εγώ στο 25%», σημειώνει, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πως το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων θα τη στήριζε.

«Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει, να βγαίνει κάτι καινούριο με όραμα και με σχέδιο, γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχτώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του; Κάτι που δεν θα αλλάξει στη διαδρομή και θα μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο», τονίζει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τα πιο κοντινά πρόσωπα στην κυρία Καρυστιανού είναι η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσιά, που υπήρξε υποψήφια με το κόμμα «Νίκη» στις εκλογές του 2023, χωρίς όμως να εκλεγεί, ενώ περιγράφεται από την Καθημερινή ως άτομο ιδιαιτέρως θρησκευόμενο – όπως και η ίδια η Καρυστιανού.

Αντίθετα, οι σχέσεις της με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πλέον σχεδόν ανύπαρκτες, παρότι εκείνη συνεχίζει να εμπλέκεται στην υπόθεση των Τεμπών, εκπροσωπώντας τον απεργό πείνας κ. Ρούτσι.

Μεταξύ των ανθρώπων που εμπιστεύεται η κυρία Καρυστιανού είναι ο καθηγητής Εγκληματολογίας στο πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστώνης, Νίκος Πασσάς, ενώ στο περιβάλλον της βρίσκονται επίσης ο νομικός και πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ Νίκος Καραχάλιος, καθώς και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης.