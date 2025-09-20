Καρυστιανού για συμμετοχή σε κόμμα: Αν δημιουργηθεί κάτι συμβατό με τις σκέψεις μου θα ήμουν μέρος του

«Αυτό που με ενόχλησε πιο πολύ από όσα έχουν πει είναι ότι έχασα την επιμέλεια της κόρης μου, αυτό έριχνε μια μαύρη σκιά στη μνήμη της» είπε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο Mega επαναλαμβάνοντας πως είναι διατεθημένη να φτάσει τον αγώνα της μέχρι τέλους για να πληρώσουν όλοι όσοι ευθύνονται για την τραγωδία των Τεμπών.

Η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε για το εύρημα πρόσφατης δημοσκόπησης που έδειξε ότι το 25% των ερωτηθέντων θα μπορούσαν να την στηρίξουν εάν προχωρούσε στην ίδρυση πολιτικού φορέα.

«Αυτό το 25% δείχνει ότι η κοινωνία δεν θέλει κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Έχει ανάγκη από ανθρώπους άφθαρτους και ανεξάρτητους που θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα εγώ να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο αλλά και εγώ είμαι μέσα σε αυτό το 25% που θέλει κάτι άφθαρτο. Αν δημιουργηθεί κάτι που να είναι συμβατό με τις σκέψεις μου εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του» απάντησε.

Η κ. Καρυστιανού ερωτηθείσα για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης είπε χαρακτηριστικά: «Μας αγάπησαν ξαφνικά μετά από τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις. Ξαφνικά μιλούσαν όλοι για τα Τέμπη. Και όταν ζητήσαμε εμείς να ελεγχθούν όλα τότε φάνηκαν οι συμφωνίες και η διαπλοκή της αντιπολίτευσης. Αυτή η αδιαφορία από όλο το πολιτικό σύστημα θα γραφτεί στην ιστορία».