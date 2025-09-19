Σαμαράς για Τέμπη: Οι γονείς έχουν δικαίωμα να δουν αν τα λείψανα ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους

Παρέμβαση πραγματοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απεργία πείνας και δίψας που ξεκίνησε πατέρας θύματος των Τεμπών, ο οποίος απαιτεί άδεια για να κάνει εκταφή στο παιδί του και να ελέγξει αν τα μέρη της σορού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό.

Ειδικότερα, στην κίνηση να προχωρήσει σε απεργία πείνας και δίψας προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένι, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των 57 νεκρών, με τον ίδιο να απαιτεί «τώρα την άδεια εκταφής του παιδιού μου από τον εισαγγελέα που βάση νόμου δικαιούμαι».

Το συγκεκριμένο περιστατικό σχολιάζει με δήλωσή του το πρωί της Παρασκευής (19/9) ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος σημειώνει πως είναι απόλυτο δικαίωμα των γονιών «να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

Αναλυτικά, στη δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει:

«Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για τη χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών:

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».