Αντώνης Σαμαράς: «Δεν αρκεί η τιμωρία, πρέπει να αποκαλυφθούν οι σκηνοθέτες της σκευωρίας Novartis»

Με μια αιχμηρή δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σχολίασε με έντονο τρόπο την καταδίκη του «Μάξιμου Σαράφης» και της «Αικατερίνης Κελέση» για την υπόθεση της Novartis, τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας.

Στη δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς επισημαίνει ότι στην υπόθεση αυτή δεν αρκεί απλώς η εφαρμογή του νόμου, αλλά απαιτείται η απονομή Δικαιοσύνης. Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η υπόθεση έχει μεγαλύτερη διάσταση από την απλή νομική διαδικασία.

Ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει ότι η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι μόνο την τιμωρία των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται, αλλά και την αποκάλυψη όσων βρίσκονται πίσω από τη «σκευωρία». Χρησιμοποιώντας τις λέξεις «σκηνοθέτησαν» και «ενορχήστρωσαν», ο Αντώνης Σαμαράς υπονοεί την ύπαρξη ενός οργανωμένου σχεδίου, με ηθικούς αυτουργούς που στόχευαν σε πολιτικές και όχι μόνο συνέπειες.

Η δήλωση του κ. Σαμαρά αποτελεί μια σαφή αναφορά στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης της Novartis, την οποία και ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει ως πολιτική σκευωρία. Με αυτή τη θέση, ο πρώην πρωθυπουργός ζητά να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, πέρα από το ποινικό σκέλος, ώστε να αποκαλυφθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι και οι λόγοι για τους οποίους στήθηκε.

Η δήλωση κλείνει με τη φράση: «Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια», τονίζοντας ότι η αποκάλυψη της αλήθειας στην υπόθεση της Novartis είναι ζωτικής σημασίας για την ίδια την εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας.