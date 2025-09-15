Γεωργιάδης για ενοχή «Σαράφη» και «Κελέση» στην υπόθεση Novartis: «Θα μας ζητήσει κανείς συγγνώμη;»

Για «ημέρα δικαίωσης» έκανε λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», για το αδίκημα της ψευδομαρτυρίας, αλλά και για αυτό της ψευδούς καταμήνυσης.

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις εκλογές» και διερωτάται: «Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη;»



Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης είναι τα εξής:



«Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις Εκλογές. Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσιάζαν ως «ήρωες». Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη; Πολύ αμφιβάλλω. Η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε, ως προς το ποινικό σκέλος, καταθέτω άμεσα και Αγωγή για αποζημίωση και στους δύο. Το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να έχουν συνέπειες για να μην βρουν ποτέ ξανά μιμητές».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της Δικαιοσύνης, ο «Μάξιμος Σαράφης» κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.



Αντιστοίχως, η «Αικατερίνη Κελέση» για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης καταδικάστηκε για όσα είχε καταθέσει σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.