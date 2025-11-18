«Ήθελαν να μας καταστρέψουν» - Τι κατέθεσε η σύζυγος του Γιάννη Στουρνάρα για «Σαράφη», «Κελέση»

Με την κατάθεση της συζύγου του Γιάννη Στουρνάρα, Σταυρούλας Νικολοπούλου, ξεκίνησε επί της ουσίας η δίκη των προστατευόμενων μαρτύρων «Μαξίμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση».

Η σύζυγος του επικεφαλής της ΤτΕ, Σταυρούλα Νικολοπούλου, κατέθεσε ότι στόχος των κατηγορουμένων ήταν η καταστροφή του Γιάννη Στουρνάρα και της ίδιας, καταθέτοντας πως είπαν ψέματα: «Έλεγαν ότι έπαιρνα περισσότερα χρήματα αλλά ήξεραν ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Στο πλαίσιο της δουλειάς μου μιλούσα μαζί με τους κατηγορούμενους όταν ήταν χορηγός η Novartis καθώς ήταν στο γραφείο Φρουζή. Ήταν τρομακτικό όλο αυτό που συνέβη. Εγώ διοργανώνω συνέδρια και υπάρχουν κανόνες και πλαφόν που ορίζουν τα ποσά».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της επανέλαβε πως: «είναι όλα τόσο εξόφθαλμα ψεύδη, δεν στοιχειοθετούνται. Απλά ήταν εύκολο να συνδεθώ εγώ με το σύζυγό μου που ήταν το πρόσωπο που ήθελαν τότε και βρήκαν μια σύμβαση…» με τον Πρόεδρο της έδρας να σχολιάζει ότι θα πρέπει να ερευνηθεί και ο δόλος των κατηγορουμένων.

Η Σταυρούλα Νικολοπούλου ωστόσο δεν μπόρεσε να απαντήσει ποιος ήταν αυτός που έβαλε τους κατηγορούμενους στο να καταθέσουν σε βάρος του συζύγου της όταν εκείνος τελούσε υπουργός Οικονομικών. «Πιστεύω ότι δεν ξύπνησαν μια μέρα το πρωί και το έκαναν αυτό, αλλά σύρθηκαν για να τα κάνουν αυτά.. σύρθηκαν με την έννοια της πίεσης» εξήγησε προσθέτοντας πως «ο σύζυγος μου δεν ήξερε τους κατηγορούμενους, μόνο τον Φρουζή όταν ήταν πρόεδρος του ΙΟΒΕ».

Κατηγορούμενος: Λέτε ότι με πιέζουν… ποιοι με πιέζουν; Ανήκω εγώ σε κάποιο πολιτικό χώρο;



Μάρτυρας: Πού να ξέρω… δεν μπορώ να καταλάβω…



Πρόεδρος: Αυτό αφήσατε να εννοηθεί, ότι ήταν πολιτική η πίεση…



Μάρτυρας: Δεν ξέρω αν οι κατηγορούμενοι είχαν σχέση με τον πολιτικό κόσμο, αυτό είπα και αυτό λέω.