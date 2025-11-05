Υπόθεση Novartis: Στο εφετείο η δίκη των «Σαράφη» και «Κελέση» - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Ξεκίνησε σε δεύτερο βαθμό η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis. Η δίκη σε πρώτο βαθμό είχε ολοκληρωθεί πρόσφατα, αλλά το Εφετείο εκκίνησε αμέσως, λόγω του ασφυκτικού ορίου παραγραφής.

Η δίκη διεκόπη για τις 10 Νοεμβρίου, ενώ επανέλαβαν την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας οι ίδιοι πολιτικοί- μηνυτές των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, ήτοι οι Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας, η σύζυγος του Λίνα Νικολοπούλου, Αντώνης Σαμαρας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μάριος Σαλμάς και ο Νίκος Μανιαδάκης.

Το παρών κατά τη σημερινή πρώτη συνεδρίαση του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών έδωσαν ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, η σύζυγό του Λίνα Νικολοπούλου και ο Άκης Σκέρτσος.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» καταδικάστηκαν για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε 25 και 33 μήνες φυλάκιση αντίστοιχα με αναστολή.