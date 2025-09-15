Υπόθεση Novartis: Ένοχοι κρίθηκαν οι «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση»

Ένοχοι κηρύχθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», για το αδίκημα της ψευδομαρτυρίας, αλλά και για αυτό της ψευδούς καταμήνυσης.

Η Πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την απόφαση πριν από λίγα λεπτά, ενώ θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων, που θα επιχειρηματολογήσουν για τα ελαφρυντικά και την ποινή που θα επιβληθεί.

Το χρονικό της υπόθεσης και οι μάρτυρες

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν την ιδιότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος στην υπόθεση Novartis, και έκαναν λόγο για εκτεταμένη δωροδοκία από τη φαρμακευτική εταιρεία προς 10 κορυφαία πολιτικά στελέχη, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στις αρχές του 2018.

Οι καταγγελίες τους ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκαν στην πορεία της δικαστικής έρευνας με τις έρευνες για άπαντες τους πολιτικούς που ενεπλάκησαν, να καταλήγουν στο αρχείο.

Η πλειοψηφία των πολιτικών προσώπων κατέθεσε μήνυση κατά των «Σαράφη» και «Κελέση», ενώ κατέθεσαν και ως μάρτυρες στο δικαστήριο. Μεταξύ αυτών, οι Αντώνης Σαμαράς, Άδωνις Γεωργιάδης, Ευάγγελος Βενιζέλος και Ανδρέας Λοβέρδος.

Συγκεκριμένα, ο «Μάξιμος Σαράφης» κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.

Αντιστοίχως, η «Αικατερίνη Κελέση» για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης καταδικάστηκε για όσα είχε κατάθεση σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

«Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη»

Σε δήλωση προχώρησε λίγο μετά την απόφαση ο συνήγορος του Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην οποία κάνει λόγο για «ηθική και πολιτική δικαίωση».



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθεντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του.

Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς , που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας , χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες.

Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό , σήμερα θα πρέπει να αναλογισθούν τι έπραξαν».