Δίκη για τη Novartis: Την ενοχή της Αικατερίνης Κελέση και του Μάξιμου Σαράφη για ψευθείς καταθέσεις ζήτησε η εισαγγελέας

Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης ζήτησε η Εισαγγελέας της Έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, για τους ισχυρισμούς τους περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων από τη φαρμακοβιομηχανία.

Η εισαγγελική λειτουργός έκρινε ότι οι Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη πρέπει να απαλλαγούν από τη δεύτερη κατηγορία που απαγγέλθηκε σε βάρος τους αυτεπάγγελτα από την Εισαγγελία και αφορά το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης.

Όπως ανέφερε η εισαγγελέας, δεν υπάρχει ούτε μήνυση ούτε κατάθεση που να δηλώνει πρόθεση καταμήνυσης, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι «κλήθηκαν να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας έπειτα από καταγγελία που είχε ήδη γίνει».

Κατά την εισαγγελική λειτουργό η Μαρία Μαραγγέλη πρέπει να κριθεί για όσα ισχυρίστηκε ως «Αικατερίνη Κελέση» για τους πολιτικούς Αντώνη Σαμάρα, Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λινα Νικολοπούλου, Δημήτρη Αβραμόπουλο και Νίκο Μανιαδάκη. Επίσης, ζήτησε την ενοχή του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη για μέρος των καταθέσεών του ως «Μάξιμος Σαράφης» σε βάρος των Αδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνα Νικολοπούλου και Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι η μεν Μαραγγέλη κατέθεσε περιστατικά που παρουσίασε ως πραγματικά, τα οποία γνώριζε η ίδια, ενώ ο Δεστεμπασίδης τα περισσότερα εξ όσων κατέθεσε ισχυρίστηκε ότι τα γνώριζε από τον Κωνσταντίνο Φρουζή.

Η εισαγγελέας τόνισε πως «οι κατηγορούμενοι πίστευαν ότι μπορούν να πουν ό,τι θέλουν γιατί ήταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και δεν μπορούσε να τους ακουμπήσει κανείς. Παρ'όλα αυτά επέλεξαν από την αρχή να πουν ότι μεταφέρουν όσα ξέρουν από τον Φρουζή. Προσθέτοντας βέβαια δικές τους κορώνες. Ο Φρουζής όμως τα αρνείται, αλλά δεν τους έχει κατά μηνύσει… Δεν θέλει πράγματι δικαστικούς αγώνες όπως είπε; Ή φοβάται ότι μια προκαταρκτική εξέταση θα σκάψει παραπάνω; Το δικαστήριο αυτό δε δικάζει εγκλήματα διαφθοράς, είναι ένα απλό Μονομελές. Το ζήτημα δεν είναι η δυσφήμηση των προσώπων, αλλά διακυβεύτηκε η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης».

Αναφερόμενη σε όσα ισχυρίστηκε η Μαραγγέλη περί χρηματισμού του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η εισαγγελέας αντέκρουσε μία προς μία όλες τις λεπτομέρειες της διήγησης της κατηγορουμένης, καταλήγοντας ότι έγινε ενδελεχής έρευνα για τον πρώην πρωθυπουργό η οποία κατέληξε ότι σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε παράνομη πράξη.

Αντίστοιχα η εισαγγελική λειτουργός αντέκρουσε και όσα είπε η κατηγορουμένη για τους πρώην υπουργούς Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά και τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Αναφερόμενη στον κ. Γεωργιάδη, η εισαγγελέας σχολίασε τους ισχυρισμούς Μαραγγέλη: «Είπε για αντάλλαγμα 2 εκατ. ευρώ τα οποία πήρε σε βαλιτσάκι. Είπε πως τα γνωρίζει από τον Φρουζή. Ανέφερε συνάντηση Φρουζή και Γεωργιάδη, γεγονός που παραδέχθηκαν και οι δύο άνδρες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η Μαραγγέλη αναφέρει ότι μπροστά της έγιναν τρεις παραλαβές χρημάτων.

Για τον Γεωργιάδη υπήρξαν κάποιες αδιευκρίνιστες καταθέσεις ποσών αλλά δεν ερευνήθηκαν περαιτέρω αφού δεν βρέθηκε κάτι αξιόποινο.

Σε ό,τι αφορά τον πρώην υπουργό Γιάννη Στουρνάρα και την σύζυγό του Λίνα Νικολοπούλου, η εισαγγελέας εξέθεσε πραγματικά περιστατικά έναντι στους ισχυρισμούς Μαραγγέλη και κατέληξε: «Οι λογαριασμοί της οικογένειας Στουρνάρα έχουν ελεγχθεί 11 φορές και δεν έχει βρεθεί τίποτα».

Και σε ό,τι αφορά τον πρώην υπουργό Δημήτρη Αβραμόπουλο, η εισαγγελέας τόνισε ότι οι ισχυρισμοί Μαραγγέλη δεν επιβεβαιώνονται. Όπως είπε, «Μεταφέρει ως πραγματικά περιστατικά την καταβολή των 200.000 ευρώ. Οι λογαριασμοί ερευνήθηκαν αλλά δε βρέθηκαν χρήματα να προέρχονται από τη Novartis».

Αναφερόμενη στα όσα ισχυρίστηκε ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, η εισαγγελέας είπε «Ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές αυτή τη φορά. Εξήγαγε συμπέρασμα και έκανε λόγο για ξέπλυμα χρημάτων. Λέει πως γνώριζε τα έσοδα Γεωργιάδη και δε θα μπορούσαν να στηριχτούν οι κινήσεις του σε αυτά και συμπέρανε ότι ξεπλένει χρήματα. Παρουσίασε ως δεδομένο ότι τα έσοδα των τηλεπωλήσεων είναι εικονικά και προέρχονται από ξέπλυμα».

Σχολιάζοντας τη δήλωση ανάκλησης που έκανε ο Δεστεμπασίδης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η εισαγγελέας ανέφερε: «Οποιαδήποτε δήλωση ανάκλησης και να γίνει στο ακροατήριο αντιμετωπίζεται από εμένα με δυσπιστία. Είναι σε θέση ο Δεστεμπασίδης να γνωρίζει την ανακρίβεια των λεγόμενων του. Τέλεσε το αδίκημα, στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση».

Η δίκη θα συνεχιστεί με αγορεύσεις συνηγόρων μετά το τέλος των οποίων αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου που εκτιμάται ότι θα εκδοθεί μέσα στον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ