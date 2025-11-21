Στουρνάρας στη δίκη Novartis: Ήταν μια πρόχειρα στημένη σκευωρία, από τις χυδαιότερες

Με την κατάθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα συνεχίστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε με έμφαση ότι οι δύο κατηγορούμενοι που κατέθεσαν με τις κωδικές ονομασίες Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση στην Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς είπαν ψέματα και εκβιάστηκαν από την τότε Κυβέρνηση, μέλη της οποίας έστησαν σκευωρία σε βάρος του.

«Είναι ψευδή όσα έχουν καταθέσει οι κατηγορούμενοι. Ήταν μια στημένη σκευωρία, από τις χυδαιότερες. Σκοπό είχαν να απαξιώσουν το "παλιό" όπως έλεγαν πολιτικό σύστημα και παράλληλα να ελέγξουν και το τραπεζικό σύστημα. Ήταν πρόχειρα στημένη σκευωρία, στο πόδι, δεν ήξεραν καν ότι ο υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να δώσει απευθείας χρήματα σε εταιρείες», κατέθεσε ο κ. Στουρνάρας.

Πρόεδρος: Ποιοι τα ήθελαν αυτά;

Μάρτυρας: Η τότε κυβέρνηση, ήθελαν τον Στουρνάρα στο στόχαστρο. Οι έρευνες έδειξαν ότι ήταν ψευδείς οι καταθέσεις και για μένα και τη σύζυγό μου. Το πρώτο πράγμα που ήθελε η τότε Κυβέρνηση ήταν να με βγάλουν από Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί παντελώς λανθασμένα πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν τα πράγματα. Είχα τότε συνεχείς επιθέσεις, ήθελαν να μου σπάσουν το ηθικό, το ίδιο και στη σύζυγο μου. Μπήκα στη φωτιά για να σώσουμε τη χώρα. Τι λόγο είχα εγώ για να πάρω ένα εκατομμύριο ευρώ; Ο κ. Φρουζης στο δικαστήριο τα αρνήθηκε όλα αυτά.

Ο κ. Στουρνάρας ρωτήθηκε από την έδρα για ποιο λόγο οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες κατέθεσαν στην Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς και υποστήριξε ότι πιθανότατα εκβιάστηκαν.

«Τότε ο κ. Πολάκης είχε πει ότι «τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και γι' αυτό κελάηδησαν». Προφανώς εκβιάστηκαν και είπαν όσα είπαν. Ηθικοί αυτουργοί ήταν η τότε Κυβέρνηση», τόνισε στην κατάθεσή του και πρόσθεσε: «Ήταν άηθες αυτό που έκαναν. Πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια όλη αυτή η σκευωρία».

Απευθυνόμενος στους κατηγορουμένους (ο ένας εκ των δύο είναι πάντα παρών στη διαδικασία) ανέφερε

«Ακόμα και τώρα αν δηλώσουν ποιοι τους εκβίασαν, μπορεί η υπόθεση να ανοίξει ξανά. Όταν έχουν επιφέρει τέτοιο χτύπημα στους θεσμούς, ακόμα και τώρα έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν στην αλήθεια».

Η κατάθεση του κ. Στουρνάρα θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρίαση