«Βαθιά έντιμος και πατριώτης ο Στουρνάρας» - Η κατάθεση του Άκη Σκέρτσου στη δίκη της Novartis

Ο Άκης Σκέρτσος κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη των προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, κληθείς από το Γιάννη Στουρνάρα του οποίου υπήρξε συνεργάτης.

«Εκείνη την περίοδο ήμουν διευθυντής του γραφείου του κ. Στουρνάρα. Το να συναντά ένας υπουργός εκπροσώπους συνδέσμων -όπως ήταν ο Φρουζής πρόεδρος του ΣΦΕΕ- είναι μέσα στα καθήκοντά του, χωρίς αυτό να σημαίνει χρηματισμό όπως κατέθεσαν οι ψευδομάρτυρες. Θεωρώ σκανδαλώδες ότι το ελληνικό δημόσιο δεν είχε σύστημα να ελέγχει τις δαπάνες. Τα υπόλοιπα δεν είναι αρμοδιότητα δική μου να τα κρίνω. Το ελληνικό δημόσιο είχε να διαχειριστεί 6,5 δισ. προς φαρμακευτικές και οργανισμούς. Αυτό θεραπεύτηκε στα χρόνια των μνημονίων όταν η χώρα απέκτησε τους κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου.

Ο κ. Στουρνάρας όταν ανέλαβε το 2012 το ΥΠΟΙΚ κλήθηκε ως μη πολιτικό πρόσωπο να υλοποιήσει δεσμεύσεις του πρώτου και του δευτέρου μνημονίου, όπως το συμψηφισμό και την εξόφληση οφειλών σε φαρμακευτικές εταιρίες.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε και αυτή συμψηφισμούς για να μειωθεί το έλλειμμα και να περάσει η χώρα σε πρωτογενές πλεόνασμα

Ο Στουρνάρας είναι βαθιά έντιμος και πατριώτης. Η Ελλάδα του χρωστάει. Δεν μπορώ να δεχθώ οτιδήποτε αφορά στο ήθος του».

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου του «Μάξιμου Σαράφη» ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για το γιατί απορρίφθηκε η αγωγή του ελληνικού δημοσίου κατά της Novartis, παραπέμποντας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Αν ήμουν στη θέση των μαρτύρων, θα είχα κάνει πολύ καλύτερη έρευνα για να καταθέσω σε βάρος των πολιτικών προσώπων», ανέφερε.