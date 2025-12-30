«Η Novartis είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου» είπε ο «Μάξιμος Σαράφης» στην απολογία του

Με την απολογία του «Μάξιμου Σαράφη» συνεχίστηκε η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis.

Ο κατηγορούμενος, που πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε 25 μήνες με αναστολή για ψευδομαρτυρία και ψευδή καταμήνυση κατά πολιτικών προσώπων, υποστήριξε:

«Δηλώνω αθώος. Η εισαγγελία διαφθοράς με κάλεσε θεσμικά. Δεν υπήρχε συνεννόηση με κανέναν παράγοντα, καμία σκευωρία, ούτε Παπαγγελόπουλο ήξερα, ούτε Τουλουπάκη, ούτε Τσίπρα. Θεσμικά με κάλεσε η εισαγγελία διαφθοράς να καταθέσω.

Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα είμαι το κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την ιστορία. Δεν είχα αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά μόνο στα ΜΜΕ, ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας.

Όταν με κάλεσε η εισαγγελία, γνωρίζοντας εκ των έσω ότι η εταιρία ήταν διεφθαρμένη και είχε ολόκληρο σχέδιο διαφθοράς, αποφάσισα να καταθέσω.

Δεν πίστευα ότι θα διαρρεύσουν όλα μέσα σε μια βδομάδα, δεν φανταζόμουν όσα θα ακολουθούσαν, με τέτοιο χαμό που έγινε και τις δέκα κάλπες κλπ. Η Novartis είναι διεφθαρμένη, αυτό είναι βέβαιο. Είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου.

Δεν υπήρχε μηχανισμός τιμολόγησης, δεν υπήρχε τίποτα, για αυτό έγινε τέτοιο πάρτι και ξοδεύαμε πέντε δισ. φαρμακευτική δαπάνη. Μόλις μπήκε η κρίση, η Novartis είχε χαράξει σχέδια επηρεασμού και χρηματισμού πολιτικών προσώπων. Σχεδιασμός υπήρχε, μαύρο ταμείο υπήρχε. Λένε οι Αρχές ότι δεν βρήκαν μαύρα λεφτά σε πολιτικούς. Μα θα τα βάζανε απευθείας; Ούτε ένα παιδί δεν θα το πίστευε αυτό.

Το είχε αναλάβει ο Φρουζής. Ακριβώς τι έγινε δεν ξέρω. Παρών δεν ήμουν σε δωροδοκίες. Δεν ξέρω για κανέναν συγκεκριμένα αν έλαβε ανταλλάγματα. Σίγουρα όμως υπήρχε συντονισμός και σχεδιασμός της Novartis.

Η πηγή της γνώσης μου ήταν ο Φρουζής. Εγώ δεν είπα ποτέ για τον Στουρνάρα, τον Σαμαρά ή τον Βενιζέλο, ότι έχουν δωροδοκηθεί. Για άλλους όμως, το ανέφερε ευθαρσώς και για αυτό το μετέφερα στις Αρχές.

Μου δόθηκε και καθεστώς δημοσίου συμφέροντος.

Δεν φανταζόμουν ότι θα ήμουν το κεντρικό πρόσωπο, δεν ήμουν καν στο ΔΣ της εταιρίας, ήμουν μεσαίο στέλεχος. Είχε η θέση μου όμως αυτό το προνόμιο και κατάρα, να ξέρω τόσα πολλά πράγματα. Όπου δεν ήξερα, είπα δεν ξέρω, μιλάμε για καταθέσεις ποταμός. Εγώ λόγω χαρακτήρα δεν έβαζα στοπ, δεν με διέκοπταν οι εισαγγελείς. Πχ να μην είπα ότι πηγή μου είναι ο Φρουζής για τον κύριο Γεωργιάδη.

Η εταιρία είχε στόχους που ήταν συνδεδεμένοι με πολιτικές αποφάσεις.

Δεν ενδιέφερε την εταιρία τι έκανε ο Φρουζής. Έβαζε στόχους και αν τους έπιανε έμενε εκεί. Δύσκολο να πιστέψει η Novartis ότι ήταν τόσο μάγκες τα στελέχη της και μόνο αυτοί πιάνουν. Είναι τόσο καταφερτζήδες; Η όλη αυτή η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού;

Ήθελα να βοηθήσω, να δώσω κάποια αρχεία και παρουσιάσεις. Δεν είχα ίδιον όφελος… στην Ελλάδα μάλλον ίδια ζημιά έχεις. Πίστευα ότι ήμουν ένα από τους 50 μάρτυρες - μάνατζερ που θα είχε βρει η Εισαγγελία. Δεν περίμενα αυτό. Εγώ έλεγα όσα πιθανολογούσα και όσα μου μετέφεραν. Μου φάνηκαν και οι εισαγγελείς καλών προαιρέσεων άνθρωποι. Δεν ένιωσα ποτέ πίεση από κανέναν να καταθέσω».