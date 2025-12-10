Γεωργιάδης στη δίκη Novartis: Είναι βλακώδες, δεν ντρέπονται - Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι

Με την κατάθεση του Άδωνι Γεωργιάδη συνεχίζεται η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis σε δεύτερο βαθμό.

Ο υπουργός Υγείας καταθέτοντας στο δικαστήριο έκανε λόγο για ψέματα και συκοφαντίες των δύο μαρτύρων, υποστηρίζοντας ότι είχαν δόλο για όσα κατέθεσαν εναντίον του για δωροδοκίες από τη Novartis. «Στην αρχή αρνούνταν ότι κατέθεσαν στην Αμερική και μετά το αποδέχτηκαν. Στην Αμερική δεν αναφέρουν τίποτα για πολιτικούς. Δεν είναι οξύμωρο η κα. Μαραγγέλη να γνωρίζει ότι πήρα 2 εκατομμύρια από τον Φρουζή και να ξεχάσει να το πει στις αμερικάνικες Αρχές; Και να το θυμήθηκε ξαφνικά στην Ελλάδα;



Ο δόλος τους αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην Αμερική μίλησαν μόνο για γιατρούς κι εδώ μόνο για πολιτικούς. Έγινε σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές δυστυχώς, παρανόμως η Τουλουπάκη τους έδωσε καθεστώς προστασίας.

«Δεν αποδείχθηκε τίποτα για μένα»

«Είμαι βέβαιος ότι το πρωτοδικείο θα είχε βάλει πολύ βαρύτερες ποινές αν ήξερε ότι ήταν οι ίδιοι μάρτυρες στην Αμερική. Η Novartis δεν έχει ούτε μια χρονιά ζημιές, πάρα μόνο τη χρονιά που ήμουν εγώ υπουργός το 2014. Καταλαβαίνετε πόσο γελοίοι είναι να έχω λαδωθεί; Να με πληρώνουν από πάνω για να τους καταστρέφω;

Πρόεδρος: Με τον Φρουζή τι σχέσεις έχετε;

Αδ. Γεωργιάδης: Πολύ συχνή επικοινωνία, ήταν πρόεδρος του ΣΦΕΕ. Οι θεσμικοί μου εταίροι είναι αυτοί. Για να είμαι δίκαιος μαζί του, για τη Novartis πρέπει να μου μίλησε μόνο μια φορά. Πάντα μιλούσε μόνο για θέματα του ΣΦΕΕ. Δεν είχαν καμία αγωνία να μας πιέσουν, η τρόικα είχε αναλάβει να πάρουν αυτά τα λεφτά τους. Δηλαδή είναι και βλακώδες! Δεν μπορώ! Δεν ντρέπονται! Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι!

Όταν ανέλαβα υπουργείο, παρέλαβα μια απόφαση, μνημονιακή απαγόρευση, ότι δεν μπορούμε να εκδώσουμε νέα φάρμακα. Το έβαλα στόχο να μπουν νέα φάρμακα, έδωσα αγώνα με τον Τόμσεν. Βάλαμε 404 νέα φάρμακα και ταυτόχρονα ελέγξαμε τη δαπάνη.



Λένε για το «Harvard Project». Είχα κληθεί να προλογίσω συνεργασία ΕΚΠΑ με Χάρβαρντ και Novartis. Δηλαδή συγνώμη να μην πάω; Είμαι υπουργός Υγείας και δεν θα πάω να κάνω χαιρετισμό; Μα τώρα σοβαρά μιλάμε; Τέτοια πράγματα λένε!



Όταν αργούν να μπουν φάρμακα είμαι βιβλιοπώλης. Όταν μπαίνουν γρήγορα λαδώνομαι! Ε αν είναι δυνατόν!



Επί Σαμαρά κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση στο κόστος φαρμάκου στην ιστορία. Στα σκευάσματα έπεσε η τιμή 40%. Ο Φρουζής έβγαλε ανακοίνωση ότι είμαι επικίνδυνος σαν υπουργός. Ενώ μου είχε φέρει 2 εκατομμύρια! Για να καταλάβετε το μέγεθος της χαζομάρας της κας Τουλουπακη! Και της συκοφαντίας αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων!



Εμείς φτιάξαμε ένα πλαίσιο που παίρνεις τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της ΕΕ και να εκδίδουμε δελτίο τιμών δύο φορές το χρόνο. Έτσι είχαμε ταχεία αποκλιμάκωση τιμών. Η τιμολόγηση δε γίνεται από τον υπουργό, αλλά από τον ΕΟΦ. Αυτός φτιάχνει τις τιμές με βάση τις επίσημες τιμολογήσεις των άλλων χωρών. Ο υπουργός δεν εμπλέκεται στην τιμολόγηση

Εμείς μειώσαμε τη δαπάνη, την actual δαπάνη. Με τα μέτρα που λάβαμε.

Πρόεδρος: Ο κ. Ρανος είχε εκφράσει διαφωνία με τις τιμές;



Αδ. Γεωργιάδης: Μια μνημονιακή υποχρέωση ήταν η έκδοση νέου δελτίου τιμών. Έπρεπε να το φτιάξουμε για να πάρουμε μια δόση πολλών δισεκατομμυρίων. Ο κ. Ράνος διαφωνούσε. Θα έχανα εγώ τη δόση επειδή ο Ρανος διαφωνούσε με τις τιμές; Ήταν απροσάρμοστος άνθρωπος. Βλακώδης. Τα έλεγε τελείως στον αέρα αυτά . Ήθελε να κάνει φασαρία, να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν διαφωνούσε κανένας άλλος. Κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα είχε προφανώς.

Πρόεδρος: Στην πράξη αρχειοθέτησης για σας, ο εισαγγελέας βρήκε αδικαιολόγητες πιστώσεις.



Αδ. Γεωργιάδης: Η έρευνα σε μένα κράτησε από το 2018-22. Μου ανοίξανε τους λογαριασμούς, δεν βρήκανε τίποτα και μπήκε στο αρχείο η υπόθεση. Τα μη δηλωθέντα χρήματα ... Ό,τι είναι με πράξη λιανικής πώλησης για την οικονομική αστυνομία φαίνεται ως αδιευκρίνιστο.



Πρόεδρος: Εγώ ρωτάω επειδή υπάρχει η αναφορά αυτή στην πράξη αρχειοθέτησης.



Αδ. Γεωργιάδης: Έχω μια εταιρεία ... Ο ισχυρισμός του Δεσταμπασίδη είναι λέει ότι ήταν ευρέως γνωστό ότι ξέπλενα χρήματα μέσω των εκδόσεων. Από το 1990 που πέθανε ο πατέρας μου διοικώ την εταιρεία, είναι ευρέως γνωστό ότι έκανα ξέπλυμα; Μα καλά το λες και δε γελάς με τον εαυτό σου; Ο τζίρος της εταιρείας μου έπεσε, έχασα λεφτά από την πολιτική. Αν έπαιρνα λεφτά θα είχα κέρδος. Εγώ είχα ζημία. Δεν ντράπηκε να το πει; Δεν ντράπηκε για τα παιδιά μου που τα ρωτάνε οι φίλοι τους στο σχολείο;

Μεταξύ μας όλα αυτά είναι παλαβά. Ήταν επίσημη συνεργασία ΕΚΠΑ Χάρβαρντ - Novartis. Ήθελαν να κάνουν μελέτες στην Iατρική Αθηνών, σε κλινικές πανεπιστημιακές. Δηλαδή θα προσκληθεί ο υπουργός Yγείας και θα πει δεν πάω γιατί θα στεναχωρηθεί η Mαραγγέλη; Είναι σοβαρά αυτά;



Πρόεδρος: Αυξήσεις τιμών δεν έγιναν ποτέ;



Αδ. Γεωργιάδης: Όχι ποτέ. Υπήρξαν μόνο διορθώσεις τιμών. Δεν γινόταν αύξηση τιμής, αλλά διόρθωση της τιμής που είχε αναγράφει λανθασμένα. Η τιμή μας εδώ επηρέαζε τις τιμές σε άλλες χώρες. Άρα όταν μια εταιρεία θεωρούσε ότι αδικείται μπορούσε να κάνει ένσταση. Άρα θέλαμε χαμηλές τιμές αλλά να μην πάρει η εταιρεία τα φάρμακά της και να φύγει.

Πρόεδρος: Για τον Μανιαδάκη τι ξέρετε;



Αδ. Γεωργιάδης: Στενός συνεργάτης μου. Τον παρέλαβα από Σαλμά, ο Μανιαδάκης ήταν ο σύνδεσμός μου με την τρόικα.



Πρόεδρος: Έχει πει για αυξήσεις τιμών.



Αδ. Γεωργιάδης: Τα έχει πάρει πίσω αυτά. Έχει κάνει μήνυση στην Τουλουπακη.



Πρόεδρος: Μα και εδώ στο δικαστήριο είπε για αυξήσεις.



Αδ. Γεωργιάδης: Απαγορεύονται οι αυξήσεις. Δεν γίνονται αυξήσεις. Μόνο διορθώσεις.



Πρόεδρος: Εσείς δυνατότητα ελέγχου είχατε;



Αδ. Γεωργιάδης: Όχι ο υπουργός φτιάχνει το πλαίσιο. Την εφαρμογή του την έχουν οι υπηρεσίες.

Το βίντεο

Αίσθηση προκάλεσε, πάντως στο δικαστήριο η προβολή βίντεο από τον κατηγορούμενο Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος με την άδεια του δικαστηρίου πρόβαλε στο ακροατήριο βίντεο, που όπως είπε, είχε δημιουργήσει η Novartis στην Ελλάδα και το οποίο δείχνει πρόσωπα της εταιρείας να απαγάγουν τη σύζυγο του κ. Γεωργιάδη, Ευγενία Μανωλίδου, προκειμένου να ασκήσουν πίεση σε εκείνον για να τους εξοφλήσει. Το βίντεο έδειχνε έναν άνδρα να υποδύεται τον κ. Γεωργιάδη σε μπανιέρα να μιλάει με τη σύζυγό του και εκείνη να του λέει ότι την έχουν απαγάγει.

Αδ. Γεωργιάδης (γελώντας): Καλά αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά...

Μετά την προβολή του βίντεο ερωτήσεις στον κ. Γεωργιάδη υπέβαλε ο ίδιος ο Δεστεμπασίδης, ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη ημέρα της δίκης στο ακροατήριο σε αντίθεση με τη συγκατηγορούμενή του, Μαρία Μαραγγέλη, η οποία εκπροσωπείται από τον δικηγόρο της.

Δεστεμπασίδης: Η Novartis διακωμωδούσε εσάς και τη σύζυγό σας. Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για να τους εξοφλήσετε. Αυτό ήταν επί θητείας σας στο υπουργείο Υγείας.

Αδ. Γεωργιάδης: Αυτό είναι τιμητικό για μένα. Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους σκοπούς τους.

Δεστεμπασίδης: Θέλω να δείξω με αυτό το βίντεο πόσο αλαζονική εταιρεία ήταν η Novartis. Το βίντεο αυτό δείχνει ότι για να πετύχουν τον στόχο τους προχωράνε και σε παρανομίες. Δεν το θεωρείτε αλαζονικό όλο αυτό;

Αδ. Γεωργιάδης: Εντάξει πρόκειται για γελοιότητα αλλά ως προς την ουσία του αυτό το βίντεο δείχνει ότι θα ασκούσαν αθέμιτα μέσα για να πετύχουν. Να σας πω ξανά ότι οι πληρωμές είναι καταγεγραμμένες. Την επίμαχη περίοδο που εγώ δήθεν έλαβα τα 2 εκατομμύρια η Novartis δεν έχει λάβει τίποτα. Είναι όλο λάθος.

Δεστεμπασίδης: Όσοι μάρτυρες ήρθαν εδώ για να πουν για την τιμολόγηση, πάντως, δήλωσαν ανευθυνο-υπεύθυνοι ...

Αδ. Γεωργιάδης Εμένα δεν ήταν δουλειά μου να βγάζω τις τιμές των φαρμάκων. Τη δουλειά αυτή την έκανε ο ΕΟΦ. Τελεία.

Δεστεμπασιδης: Είναι για σας η Novartis σκάνδαλο γιατρών;

Αδ. Γεωργιάδης: Ναι το θεωρώ σκάνδαλο γιατρών. Έχουν υπάρξει σοβαρές περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων.

Δεστεμπασίδης: Αφού το θεωρείτε σκάνδαλο γιατρών, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ούτε ένας γιατρός δεν έχει καταδικαστεί;

Αδ. Γεωργιάδης: Είναι πολύ απλό. Η ευκαιρία για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα χάθηκε την πενταετία Τσίπρα όταν έστρεψαν την έρευνα στους πολιτικούς. Για τους γιατρούς όλα παραγράφηκαν.

Δεστεμπασίδης: Εγώ, πάντως, κατέθεσα απευθείας για γιατρούς και για πόσα. Δύο μέρες κατέθετα για γιατρούς.