Novartis: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, που είχαν γνωστοί με τις κώδικες ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», που έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα για ψευδή κατάθεση σε ποινές φυλάκισης 25 και 33 μήνες με αναστολή αντίστοιχα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος , υπό τον πρόεδρό της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία εντός Ελλάδος , αλλά και τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες της Ελβετίας , που έχουν στη διάθεσή τους οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες θεωρώντας πως τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση της Novartis σχετίζονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική δικαιοσύνη και πως όταν τους δόθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις , καθώς είχαν οικονομικό κίνητρο .

Ήδη η εντολή δέσμευσης έχει φτάσει στις τράπεζες εντός Ελλάδος, και στις αντίστοιχες Ελβετικές και με βάση αυτή τα περιουσιακά στοιχεία των δύο συγκεκριμένων προσώπων παραμένουν προσωρινά «παγωμένα» , ενώ το πόρισμα του κ.Βουρλιώτη διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος ) σε βάρος των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων με βάση τις καταθέσεις των οποίων είχαν εμπλακεί στην υπόθεση της Novartis δέκα πολιτικά πρόσωπα.

Δεσμεύονται και τα περιουσιακά τους στοιχεια

Παράλληλα, η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία και άλλων 12 φυσικών προσώπων σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την ίδια αθτια για τους οποίος μάλιστα η Αρχή ζητά να ελεγχθούν με τη σειρά τους από την αρμόδια εισαγγελία για το αδίκημα – επίσης κακούργημα – της συνέργειας σε ξέπλυμα.

Η έρευνα της Αρχής ξεκίνησε μετά τις πρωτοδίκες καταδίκες των δύο μαρτύρων, με τη σχετική έρευνα να αφορά αν τα χρήματα που φέρονται να είχαν εισπράξει από την Αμερική σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις καταθέσεις τους στην ελληνική δικαιοσύνη, που είχαν προκαλέσει πολιτική θύελλα.



Κατά πληροφορίες, από την έρευνα της Αρχής φέρεται να προέκυψε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρονται σε τράπεζα στην Ελβετία . Για τον έναν το ύποπτο ποσό που εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ . Αντίστοιχα από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 εώς 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους .