«Βέλη» Ανδρέα Λοβέρδου κατά Αλέξη Τσίπρα για rebranding, τηλεοπτικές άδειες, Καλογρίτσα και Novartis

Στη δίκη της υπόθεσης Novartis αλλά και στην διαφαινόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο αναφέρθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (19/11) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24.

Ο πρώην υπουργός και στέλεχος πλέον της ΝΔ, υπογράμμισε ότι απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και έκανε το «καθήκον» του απέναντι στη χώρα, στον εαυτό του και στους θεσμούς.

Σε ό,τι αφορά το rebranding και το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Λοβέρδος είπε: «Έχω δύο δείγματα από αυτά που μάθαμε και τα δημοσιευμένα, δηλαδή, που με κάνουν να το αμφισβητώ αν θα είναι έτσι. Αν θα είναι κανονικό, ολόκαρδο και με μια ειλικρινή στάση μεταμέλειας. Έχω το πρώτο δείγμα...Γιατί το πρώτο δείγμα, ενώ ήταν άρτια, το διάγγελμά του με το άσπρο χρώμα πίσω του, χωρίς δηλαδή να δείχνει δια του χρώματος μια πολιτική πλεύση, ήταν μια χαρά. Δηλαδή, εγώ στο Πανεπιστήμιο θα το έκανα και μάθημα, ως άψογο τεχνικά, από πλευράς πολιτικής επιστήμης. Στη δεύτερη εμφάνισή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, ήταν ο ίδιος. Ότι όλοι είναι απατεώνες και αυτός είναι κήρυκας της ηθικής. Ποιος; Αυτός που ήταν πίσω, σε πολιτικό επίπεδο, από το σκάνδαλο που είχε να κάνει με τις τηλεοπτικές άδειες και που ήταν ο ιθύνων νους, σε πολιτικό επίπεδο, της σκευωρίας Novartis».

Μάλιστα, ο πρώην υπουργός τόνισε πως αν ο Αλέξης Τσίπρας γράφει αυτά που του αποδίδουν ότι έχει μέσα στο βιβλίο του, ότι έκανε μια παρέμβαση μόνο για τις τηλεοπτικές άδειες, για να μην πάρει άδεια ο κ. Καλογρίτσας, τότε εκείνος θα βγει και «θα τα πει όλα», επειδή έχει και την απόφαση της δίκης και την ξέρει με όλες τις λεπτομέρειές της. «Εγώ ως δικηγόρος του κ. Καλοκρίτσα και ως άνθρωπος που ξέρω το θέμα, θα του απαντήσω εγώ», σημείωσε.

Πρόσθεσε πάντως ότι θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως είναι πολιτικός και πρέπει να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις.